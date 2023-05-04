    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 1

    3 м/с, зап

    766мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd79.31eur87.58

    Смольный: Воздушного парада в честь 9 Мая не будет

    4052
    31 комментарий

    В отсутствие официальных релизов Минобороны властям Петербурга вместо военных пришлось раскрывать детали парада Победы на Дворцовой площади. Авиация в нем участия не примет.

    О том, что Санкт-Петербургский гарнизон проведет военный парад без воздушной части, 4 мая на пресс-конференции сообщил начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий (комитет по законности) Александр Равин.

    «Воздушной части парада не будет», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.

    Пресс-конференция была посвящена праздничным мероприятиям к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Представителей Западного военного округа на ней не было. Ранее «Фонтанка» заметила, что округ не готовит авиапарад на Дворцовой площади.

    Александр Равин также добавил, что 9 мая меры безопасности будут значительно сильнее, чем в прошлые годы, однако деталей не раскрыл, подчеркнув, что это закрытая информация.

    «Кроме того, в целях обеспечения безопасности в настоящий момент введён полный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов», — сказал Равин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ10
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close