Смольный: Воздушного парада в честь 9 Мая не будет

В отсутствие официальных релизов Минобороны властям Петербурга вместо военных пришлось раскрывать детали парада Победы на Дворцовой площади. Авиация в нем участия не примет.



О том, что Санкт-Петербургский гарнизон проведет военный парад без воздушной части, 4 мая на пресс-конференции сообщил начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий (комитет по законности) Александр Равин.



«Воздушной части парада не будет», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.



Пресс-конференция была посвящена праздничным мероприятиям к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Представителей Западного военного округа на ней не было. Ранее «Фонтанка» заметила, что округ не готовит авиапарад на Дворцовой площади.

