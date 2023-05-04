Смольный: Воздушного парада в честь 9 Мая не будет

В отсутствие официальных релизов Минобороны властям Петербурга вместо военных пришлось раскрывать детали парада Победы на Дворцовой площади. Авиация в нем участия не примет.
О том, что Санкт-Петербургский гарнизон проведет военный парад без воздушной части, 4 мая на пресс-конференции сообщил начальник отдела по вопросам безопасности публичных мероприятий (комитет по законности) Александр Равин.
«Воздушной части парада не будет», — сказал он, отвечая на вопрос журналиста.
Пресс-конференция была посвящена праздничным мероприятиям к 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Представителей Западного военного округа на ней не было. Ранее «Фонтанка» заметила, что округ не готовит авиапарад на Дворцовой площади.
Александр Равин также добавил, что 9 мая меры безопасности будут значительно сильнее, чем в прошлые годы, однако деталей не раскрыл, подчеркнув, что это закрытая информация.
«Кроме того, в целях обеспечения безопасности в настоящий момент введён полный запрет на использование беспилотных летательных аппаратов», — сказал Равин.