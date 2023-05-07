Пассажирам в метро рассказывают о победе «Зенита»

Звуковой ролик в честь победы «Зенита» в чемпионате России запустили в петербургском метро. Об этом 7 мая сообщили в пресс-службе подземки.



Он будет транслироваться до завтра. В 17-секундном ролике пассажирам рассказывают, что «Зенит» в пятый раз подряд и в десятый раз в истории выиграл титул чемпионов России. Петербуржцев и поклонников сине-бело-голубых поздравляют с этим достижением.



«Фонтанка» писала, что «Зенит» досрочно выиграл чемпионат страны после победы над «Спартаком» (3:2). В честь этого события зажгли факелы Ростральных колонн, а игроки облили Сергея Семака шампанским прямо на пресс-конференции.

