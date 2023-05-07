Факелы Ростральных колонн зажглись в честь победы «Зенита»

Уже по давно сложившейся традиции в Петербурге зажигают факелы Ростральных колонн в честь победы «Зенита». Посмотреть на это зрелище можно благодаря супервидовой камере «Фонтанки».

В Смольном рассказали, что огни зажжены по распоряжению губернатора Александра Беглова. Он отметил, что триумф команды стал отличным подарком к 320-й годовщине основания Петербурга.

Огни всегда зажигают в честь важных для города событий. Будут гореть они утром и вечером 9 Мая.



«Зенит» сегодня в десятый раз стал чемпионом России по футболу после победы над «Спартаком» (3:2) и получил право на вторую звезду на эмблеме.