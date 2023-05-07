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    Факелы Ростральных колонн зажглись в честь победы «Зенита»

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    12 комментариев

    Уже по давно сложившейся традиции в Петербурге зажигают факелы Ростральных колонн в честь победы «Зенита». Посмотреть на это зрелище можно благодаря супервидовой камере «Фонтанки».

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    В Смольном рассказали, что огни зажжены по распоряжению губернатора Александра Беглова. Он отметил, что триумф команды стал отличным подарком к 320-й годовщине основания Петербурга.

    Огни всегда зажигают в честь важных для города событий. Будут гореть они утром и вечером 9 Мая.

    «Зенит» сегодня в десятый раз стал чемпионом России по футболу после победы над «Спартаком» (3:2) и получил право на вторую звезду на эмблеме.

    Фото: ФК «Зенит» / Telegram
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    Фото: ФК «Зенит» / Telegram

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    Комментарии 12

    Гость07 Мая 2023 в 21:14
    Урааа!
    +0−0
    Гость07 Мая 2023 в 20:59
    И на это газ есть.
    +0−0
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