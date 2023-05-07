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    «Спартак» повержен. «Зенит» завоевал чемпионство и вторую звезду

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    17 комментариев

    Петербургский «Зенит» в десятый раз в своей истории становится чемпионом страны. Сине-бело-голубые 7 мая на домашнем стадионе обыграли московский «Спартак» в драматичном матче (3:2). Теперь наша команда имеет право на вторую звезду на эмблеме.

    Голы за «Зенит» забили Клаудиньо (13 минута), Андрей Мостовой (39) и Иван Сергеев (90). У «Спартака» отличились Кейта Бальде (33) и Квинси Промес (86 — с пенальти). Таким образом, «Зенит» набрал 64 очка и досрочно стал чемпионом. Этот титул стал десятым для петербургской команды и пятым подряд.

    Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру»
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    Отметим, что награждение состоится лишь 13 мая после домашней игры с «Краснодаром», говорил президент Российской премьер‑лиги (РПЛ) Александр Алаев.

    Фото: Игорь Руссак / «Фонтанка.ру»

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    Комментарии 17

    Гость07 Мая 2023 в 20:23
    Сергеев красиво забил..)
    +1−0
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