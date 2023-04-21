Куда пойти 21–23 апреля: апрельские «Диалоги», погружение в мир манги и космос на экране

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В эти выходные в Петербурге начинают работать сразу несколько больших музейных проектов, посвящённых истории и японской культуре. Музыка играет не только в клубах, но и в театрах, а учёные делятся опытом на бесплатных лекциях и фестивалях.



Актуальное

«Вызов» поднимет на высоту С 20 апреля, 12+



Фото: предоставлено «Централ Партнершип» Поделиться Поделиться





В прокат вышел фильм «Вызов», который снимался на МКС. Режиссёр Клим Шипенко ради съёмок отправился на орбиту вместе с актрисой Юлией Пересильд, которая играет главную героиню — хирурга Женю. По сюжету она должна провести операцию и спасти космонавта. Ленту уже оценил критик «Фонтанки».



«Севкабель Порт» погружает в мир манги С 20 апреля до 3 сентября, 12+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Новая масштабная выставка в «Севкабель Порту» посвящена манге. Больше трех лет команда под руководством куратора Анны Пушаковой, специалиста по искусству Японии, ранее работавшей хранителем коллекции живописи и графики Дальнего Востока в Государственном Музее Востока в Москве, собирала редкие образцы манги из частных коллекций и продумывала концепцию. Именно по манге часто снимаются культовые аниме от «Евангелиона» (18+) и «Атаки титанов» (18+) до «Наруто» (6+). На экспозиции же собраны не просто известные образцы жанра, но, например, ранняя, редкая манга в виде газет, журналов, приложений. Многое существует почти что в единственном экземпляре и обычно хранится в частных коллекциях.



Кураторы также не пренебрегли историческими и образовательными линиями: на выставке «Искусство Манга» рассказывается, откуда в принципе взялась культура японской графики и как она определила огромный пласт культуры.



От СССР к библейским мотивам проведут новые «Диалоги» 23 апреля, 12:00, 13:30, 15:00, 18+

Апрельские диалоги, которые уже по традиции пройдут в независимом книжном «Подписные издания», в этот раз начнутся с разговора с историком Наталией Лебиной о ее книге «Пассажиры колбасного поезда». Как учёный и как свидетель эпохи исследовательница собрала «этюды к картине российского города 1917–1991»: от питания до развлечений, свадеб, похоронных обрядов. Второй диалог откроет Яков Гордин. Историк и публицист выступает с темой «Царь и бог: Петр великий и его утопия». Именно так называется исследование Гордина об эпохе. Последнюю встречу — «О книгах отца Меня» — проведёт главный редактор радио «Град Петров» Александр Степанов. Он напомнит о работах богослова Александра Меня, в частности о его книге «Сын Человеческий». На каждую часть «Диалогов» требуется своя регистрация. На YouТube- канале проекта и на сайте организуют трансляцию.



На сцене

Мотивы «Русалочки» и легенд — в жестах С 21 до 23 апреля, 6+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





В пространстве культурного центра GAiKA SPACE в этот уик-энд проходят премьерные показы мюзикла «Лорелея. Дева Рейна». В основе драматургии Александры Кондрашовой (она же выступает и как постановщик мюзикла) — сказка «Русалочка» Андерсена, стихотворение «Лорелея» Гейне и немецкие легенды о морских девах. Главной героине предстоит остаться без родных и голоса, и, как бы подчёркивая это, артисты в постановке смело используют жестовый язык даже в песнях. Знать знаки вовсе не обязательно, в театре подчеркивают, что даже в отсутствие слов смыслы будут ясны «на уровне чувств». Начало в 20:00 или в 18:00, в зависимости от дня.



«Арлекин» выводит под софиты лучшее До 26 апреля

В городе вовсю идёт театральный фестиваль для детей «Арлекин» . Программа выходных особенно насыщенная: с пятницы по воскресенье лаборатория драматургов и режиссеров «Маленькая Ремарка» покажет на сцене эскизы по пьесам шорт-листа конкурса драматургии «Маленькая Ремарка — 2023». В субботу уже петербургский Большой театр кукол приглашает зрителей на показ спектакля «Немножко слишком одиноко» (12+) Петра Чижова. Режиссёр взял за основу многолетнюю переписку сказочницы Астрид Линдгрен с девочкой Сарой Швардт.



Послушать музыку

Александринка принимает Newborn 21 апреля, 20:00, 12+

Джазмен и ведущий канала «Россия-Культура» Вадим Эйленкриг на Новой сцене Александринки представляет авторскую программу Newborn — смесь современной инструментальной музыки на стыке жанров. В ней только авторские аранжировки, и, как говорит Эйленкриг, все работы в первую очередь отражают «личный взгляд на музыку».

Мир «Травиаты» закрутится дважды 22 апреля, 14:00, 20:00, 6+

«Травиату» Джузеппе Верди на Новой сцене Мариинского театра в честь 170-летия мировой премьеры покажут дважды. Опера идет на языке оригинала в метафорической постановке Клаудии Шолти. За костюмы и декорации отвечала Изабелла Байвотер. Работая вместе, они уподобили мир романтической истории «огромной карусели со стремительным движением, разделили сценическое пространство на реальность, салон середины XIX века и мир воплощенных переживаний главных героев», — отмечают в театре особенности постановки.



Оторваться и потанцевать

«Калинов мост» играет хиты 21 апреля, 20:00, 16+

В «Космонавте» группа «Калинов мост» выступает с большой программой «Лучшее». В нее вошли песни из разных альбомов — от самых популярных хитов до менее известных, но от того не менее значимых композиций за три десятилетия существования коллектива.

«Папин Олимпос» удивит драйвом 23 апреля, 20:00, 16+

«Папин Олимпос» приезжают в Петербург, чтобы устроить праздник драйва, звука, адреналина. Кроме хитов, уже известных фанатам, обещают спеть новые композиции и удивить, позвав на сцену гостей. Место действия — «Космонавт».



«Звезда православной музыки» взойдёт на сцену Филармонии 22 и 23 апреля, 20:00, 6+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Два дня подряд в Филармонии, в большом зале, выступают всемирно известная исполнительница духовной музыки Дивна Любоевич и сербский хор «Мелоди». Критики называют певицу «звездой православной музыки XXI века». Специальная пасхальная программа состоит из народных сербских песен и духовных песнопений.

В «А2» ударятся в ретро 23 апреля, 19:00, 0+

Клуб «А2» принимает у себя «Большой ретроконцерт «Дискотека СОЮЗ». Отличный шанс оторваться под фейерверк хитов из прошлого.

Узнать новое

Археологи научат своему искусству 22 апреля, 15:00, 12+



Фото: pixabay.com Поделиться Поделиться





В эту субботу в Институте истории материальной культуры проходит фестиваль бесплатных уроков от археологов — «Археолекторий». Ученые погрузят в профессиональные истории и покажут, насколько в великих изменениях на самом деле значимы мелочи. Для участия нужна регистрация

Редкая графика — в библиотеке До 16 мая, 12+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





К столетию советского и молдавского художника-графика Ильи Богдеско в библиотеке книжной графики выставляются оригиналы его иллюстраций к «Дон Кихоту» и «Мастеру Маноле». Кураторы назвали экспозицию «Контракт рисовальщика» и работы для нее взяли у петербургского коллекционера графики Кирилла Авелева. Тот лично знал иллюстратора и очень ценил и его умение работать со шрифтом, и умение «вписывать» картины в текст. Вход на экспозицию свободный.



Экспофорум трансформируется в «Город собак» 22 и 23 апреля, 6+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





На выставке «Город собак» в Экспофоруме заводчики и любители презентуют редкие породы, настоящие эксклюзивы: леонбергер, американская миниатюрная овчарка, тайский риджбек, чехословацкая волчья собака. Они расскажут, как помочь бездомным животным и можно сберечь планету и её обитателей. И профессионалы, и волонтёры проекта обучат бережному отношению с животными, расскажут об особенностях их поведения и объяснят, почему собакам важно жить дома с хозяином. Отдельное пространство выделено под фестиваль приютов «Путь домой», благодаря которому некоторые собаки наверняка найдут новых хозяев. Выставка pet’s friendly — можно прийти со своим питомцем.



«Росфото» показывает тайны «Архива Фелиции» С 21 апреля до 30 июля, 6+

Выставка с поэтичным названием «Архив Фелиции» начала работать в «Росфото». Просматривая частный семейный архив, переданный в музей в 2022 году, зритель сможет проследить жизнь трёх поколений через студийные снимки, сделанные в ателье, и любительские кадры, а также подключиться к анализу материала. Истории некоторых людей на снимках ещё не до конца понятны, так что на примере «архива Фелиции» в выставочном центре предлагают познакомиться с методами атрибуции и установления личностей.

Для самых маленьких

«Легенда» отправляет в волшебное путешествие с Нильсом 22 апреля, 11:00, 6+

В афише театра «Легенда» на этот уик-энд — семейный спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями». Сюжет основан на классической повести Сельмы Лагерлёф о мальчике, который обидел гнома и в наказание был уменьшен до размера ладони. Яркости действию на сцене придадут костюмы и мультимедийные декорации.



В «Карамболе» мюзикл от звёзд жанра 23 апреля, 12:00, 6+



Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Детский музыкальный театр «Карамболь» представляет мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса «Иосиф и его удивительный плащ снов» по мотивам библейской истории. Показ пройдёт в воскресенье во Дворце искусств Ленинградской области. В музыке «Иосифа» используются самые разные стили — популярные мотивы шестидесятых, кантри, пародия на рок-н-ролл и шансон, баллада. Ирония и лирика оказываются тесно переплетены. В России этот спектакль ставится впервые. В действии участвуют взрослые актёры и дети, артисты балета и оркестра. Уэббер и Райс — признанные знатоки жанра: именно они в своё время поставили медийных «Кошек» и рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда».



На экране

Лидер Берлинале — уже в кино С 20 апреля, 16+

В кино — фильм испанского режиссера Карлы Симон «Земля Алькаррас». По сюжету идиллическая жизнь большого семейства Соле — фермеров, выращивающих персики в каталонской деревушке, внезапно подходит к концу. Умирает отец, и наследник планирует продать землю под установку солнечных батарей. В картине играли непрофессиональные актёры, которые действительно живут в Алькаррасе, занимаются фермерством и о всех проблемах знают не понаслышке. Картина получила главный приз на 72-м Берлинском международном кинофестивале и взяла важнейшие награды на вручении испанской национальной кинопремии «Гойя». Все диалоги ведутся на каталонском языке.

«Мизантроп» — убийства и тайны С 20 апреля, 18+

В прокат выходит лента «Мизантроп». По сюжету в новогоднюю ночь в Балтиморе маньяк-снайпер убил десятки людей, прикрыв шум выстрелов грохотом фейерверков. Поймать его берутся следователь ФБР и молодая полицейская. Картина стала англоязычным дебютом аргентинского режиссёра Дамиана Сиффрона, известного благодаря номинации на «Оскар» с картиной 2014 года «Дикие истории». В «Мизантропе» он работает с актрисой Шейлин Вудли из «Большой маленькой лжи» и Беном Мендельсоном, отметившимся в «Первому игроку приготовиться».



Ольга Минеева, специально для «Фонтанки.ру»

