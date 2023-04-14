В кинотеатрах покажут драму- победителя Берлинале — каталонскую версию «Вишневого сада»

20 апреля в кино — фильм испанского режиссера Карлы Симон «Земля Алькаррас». По сюжету, идиллическая жизнь большого семейства Соле — фермеров, выращивающих персики в каталонской деревушке Алькаррас, внезапно подходит к концу. Умирает отец семейства, а его наследник планирует продать земли под установку солнечных батарей — это означает вырубку персиковых деревьев. И перед лицом новых времен в семье впервые начинается раскол.
Карла Симон сняла свой второй фильм, основываясь на жизненном опыте: её семейство со стороны приемной матери действительно выращивает персики в Алькаррасе. И в фильме играли действительно только люди из Алькарраса, непрофессиональные актеры, зато не понаслышке знающие жизнь своих героев (все диалоги в фильме ведутся на каталонском языке), съемки действительно проходили в сезон сбора персиков — летом 2021 года.
В то же время сюжет и коллизия «Земли Алькаррас» были отчетливо вдохновлены чеховским «Вишневым садом», где точно так же новые времена заставляют владельцев земли расстаться с прежней жизнью.
Картина была удостоена главного приза «Золотой медведь» на 72-м Берлинском международном кинофестивале, а также взяла все важнейшие награды на вручении испанской национальной кинопремии «Гойя».
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Матвей Пирогов