    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 2

    2 м/с, вос

    772мм

    32%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.68eur90

    В кинотеатрах покажут драму- победителя Берлинале — каталонскую версию «Вишневого сада»

    224
    обсудить
    Фото: кадр из фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    20 апреля в кино — фильм испанского режиссера Карлы Симон «Земля Алькаррас». По сюжету, идиллическая жизнь большого семейства Соле — фермеров, выращивающих персики в каталонской деревушке Алькаррас, внезапно подходит к концу. Умирает отец семейства, а его наследник планирует продать земли под установку солнечных батарей — это означает вырубку персиковых деревьев. И перед лицом новых времен в семье впервые начинается раскол.

    Карла Симон сняла свой второй фильм, основываясь на жизненном опыте: её семейство со стороны приемной матери действительно выращивает персики в Алькаррасе. И в фильме играли действительно только люди из Алькарраса, непрофессиональные актеры, зато не понаслышке знающие жизнь своих героев (все диалоги в фильме ведутся на каталонском языке), съемки действительно проходили в сезон сбора персиков — летом 2021 года.

    В то же время сюжет и коллизия «Земли Алькаррас» были отчетливо вдохновлены чеховским «Вишневым садом», где точно так же новые времена заставляют владельцев земли расстаться с прежней жизнью.

    Картина была удостоена главного приза «Золотой медведь» на 72-м Берлинском международном кинофестивале, а также взяла все важнейшие награды на вручении испанской национальной кинопремии «Гойя».

    16+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close