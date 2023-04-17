«Археология в деталях, мелочах и нюансах»: шесть бесплатных лекций от «Археолектория»

22 апреля пройдет уже третий по счету «Археолекторий» в Институте истории материальной культуры . Будет шесть лекций в один субботний день, которые, возможно, существенно расширят чье-то представление об археологии. Бесплатно. 12+

Темы этого Археолектория — «Археология в деталях, мелочах и нюансах». Даже великие археологические открытия произошли благодаря рутинному труду или незаметным на первый взгляд мелочам. У археолога достаточно натренированный глаз, чтобы увидеть на улицах Петербурга первобытное искусство. Например, булыжник в руках разгневанного представителя пролетариата: чем не палеолитическое орудие? Не говоря уже о менгире возле Эрмитажа. Из учебников помним, как человек совершенствовался в обработке камня, чтобы создавать орудия, но одним из величайших изобретений стала рукоять. Древние мастера Средиземноморья и Центральной Азии почему-то снабжали троны — цветущими звериными лапами, а ювелирные изделия украшали крылатыми верблюдами и птицехвостыми собаками. Изнанка древней одежды иногда рассказывает о человеке больше, чем лицевая часть.

Некоторые археологические истории напоминают детективы. К примеру, почему регулярной армии было дело до археологических раскопок, а российской Императорской Археологической Комиссии — до огородов села Парутино? Возможно, и в этом ученым скоро будут помогать нейросети — а пока искусственный интеллект учится распознавать общие черты у предметов материальной культуры.



Убеждаемся, что в археологии нет мелочей, 22 апреля — на лектории в Институте истории материальной культуры (Дворцовая наб., 18). Подробности и регистрация на сайте. Начало в 15.00.

