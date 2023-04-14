В кино покажут криминальный триллер с Шейлин Вудли

20 апреля — премьера фильма «Мизантроп». По сюжету в новогоднюю ночь в Балтиморе маньяк-снайпер убил десятки людей, прикрыв шум выстрелов грохотом фейерверков. На поиски его отправляются следователь ФБР Ламмарк и молодая полицейская Элеанор.



Режиссером фильма стал Дамиан Сиффрон, номинировавшийся на «Оскар» со своей картиной 2014 года «Дикие истории». Сиффрон — аргентинец, и этот фильм — его англоязычный дебют. Сценарий для картины он создал на основе собственного рассказа.

