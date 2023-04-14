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    В кино покажут криминальный триллер с Шейлин Вудли

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    Фото: vlgfilm.ru/
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    20 апреля — премьера фильма «Мизантроп». По сюжету в новогоднюю ночь в Балтиморе маньяк-снайпер убил десятки людей, прикрыв шум выстрелов грохотом фейерверков. На поиски его отправляются следователь ФБР Ламмарк и молодая полицейская Элеанор.

    Режиссером фильма стал Дамиан Сиффрон, номинировавшийся на «Оскар» со своей картиной 2014 года «Дикие истории». Сиффрон — аргентинец, и этот фильм — его англоязычный дебют. Сценарий для картины он создал на основе собственного рассказа.

    Полицейскую в фильме сыграла актриса Шейлин Вудли («Большая маленькая ложь»), а ФБРовца — Бен Мендельсон («Первому игроку приготовиться», «Изгой-один»). Одним из продюсеров картины стал Аарон Райдер, работавший над такими фильмами, как «Прибытие» и «Престиж».

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: vlgfilm.ru/

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