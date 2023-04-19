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    Уникальный фотоархив трех поколений одной семьи покажут в «Росфото»

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    Фото: пресс-служба Росфото
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    Экспозицию составят более ста фотографий — семейный архив, который в «Росфото» передали в 2022 году. Его назвали в честь главной героини снимков — Фелиции Романской (урожд. Франтц). Фотографии охватывают период с 1860-х до 1940-х.

    В рамках проекта «Архив Фелиции» в «Росфото» зритель сможет проследить за жизнью трёх поколений одной семьи через студийные снимки, сделанные в ателье, и любительские кадры, а также подключиться к анализу материала. В «Росфото» поясняют, что многое из того, что касается «архива Фелиции», остаётся на уровне гипотез. Именно так обычно бывает с семейными фотоархивами — это большой массив снимков, на которых есть ваши родные, их друзья и знакомые, но мало кто в семье помнит все лица и имена. В «Росфото», куда порой поступают такие архивы, умеют с ними работать — и готовы поделиться опытом.

    На примере «архива Фелиции» в выставочном центре предлагают познакомиться с методами атрибуции и установления личностей, анализом деталей. Возможно, вы сможете даже помочь проверить гипотезы, касающиеся «архива Фелиции». В процессе исследования архива в «Росфото» подготовили несколько роликов о семье Фелиции Карловны Романской (Франтц) — вы можете посмотреть их, чтобы лучше узнать героев снимков.

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    Выставка «Архив Фелиции» пройдет в «Росфото» с 21 апреля по 30 июля 2023.

    6+

    Анастасия Семенович

    Фото: пресс-служба Росфото

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