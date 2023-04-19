Уникальный фотоархив трех поколений одной семьи покажут в «Росфото»

Экспозицию составят более ста фотографий — семейный архив, который в «Росфото» передали в 2022 году. Его назвали в честь главной героини снимков — Фелиции Романской (урожд. Франтц). Фотографии охватывают период с 1860-х до 1940-х.



В рамках проекта «Архив Фелиции» в «Росфото» зритель сможет проследить за жизнью трёх поколений одной семьи через студийные снимки, сделанные в ателье, и любительские кадры, а также подключиться к анализу материала. В «Росфото» поясняют, что многое из того, что касается «архива Фелиции», остаётся на уровне гипотез. Именно так обычно бывает с семейными фотоархивами — это большой массив снимков, на которых есть ваши родные, их друзья и знакомые, но мало кто в семье помнит все лица и имена. В «Росфото», куда порой поступают такие архивы, умеют с ними работать — и готовы поделиться опытом.

