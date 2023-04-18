Фестиваль «Арлекин»: «Ромео и Джульетта», «Винни-Пух» и другие спектакли для детей

С 18 по 26 апреля на сценических площадках города будут показывать лучшие детские и подростковые спектакли из разных городов России. В этом году фестивалю театрального искусства для детей «Арлекин» исполнилось двадцать лет.

«Дым» Фото: vk.com/arlekinfestspb Поделиться Поделиться





В первый день фестиваля начнёт свою работу спектакль-инсталляция Владислава Тутака «Дым» (12+) по графическому роману Ольги Лаврентьевой «Сурвило». Инсталляция будет открыта для зрителей с 18 по 24 апреля в арт-центре «Пушкинская, 10». Петербуржцы уже могли видеть «Дым» в рамках театрального фестиваля для подростков «В смысле?» в марте 2023.



В 19:00 18 апреля на сцене театра на Литейном пройдет показ спектакля Красноярского театра юного зрителя «Поход в Угри-Ла-Брек» (12+) о семье, поиске «деревни, где дым поднимается вверх», и принятии неизбежного.



В среду 19 апреля Коми-Пермяцкий драматический театр имени М. Горького покажет спектакль по сказкам Сергея Козлова «Йожикина йолка» (6+). В этот же день петербургский театр «Открытое пространство» покажет свою версию «Ромео и Джульетты» (10+) на сцене театра «Мастерская».

20 апреля в 19:00 на Большой сцене театра «Зазеркалье» можно увидеть спектакль по мотивам русских сказок «Василисса» (12+) режиссера Виктории Печерниковой Алтайского государственного театра для детей и молодежи имени В.С. Золотухина (Барнаул).



21, 22 и 23 апреля пройдут показы лаборатории драматургов и режиссеров «Маленькая Ремарка». Три режиссера из Петербурга и Нижнего Новгорода покажут эскизы по пьесам шорт-листа конкурса драматургии «Маленькая Ремарка -2023». Модератором обсуждений выступит Мария Огнева, арт-директор «Маленькой Ремарки». Подробную программу лаборатории можно посмотреть на сайте фестиваля.

21 апреля на фестивале покажет свой спектакль Большой театр кукол. Это будет «Немножко слишком одиноко» (12+) Петра Чижова. В основе инсценировки Ксении Ярош — книга Астрид Линдгрен и Сары Швардт «Ваши письма я храню под матрасом».



«Винни-Пух» Фото: vk.com/arlekinfestspb Поделиться Поделиться





Работу с детской классикой продолжит Социально-художественный театр — спектакль «Винни-Пух» (6+) в жанре «душераздирающего зрелища» покажут 23 апреля на сцене Социально-художественного театра. Режиссер — Наталья Слащева.



22 апреля Казанский татарский государственный театр юного зрителя имени Габдуллы Кариева покажет на Большой сцене театра «Зазеркалье» татарскую народную сказку — спектакль «Камер Батыр» («Богатырь из теста») в режиссуре Марфы Горвиц (6+). Спектакль идёт на татарском языке с синхронным переводом.

На сцене Молодежного театра на Фонтанке 24 апреля Томский областной театр юного зрителя покажет спектакль Артема Устинова «Книга всех вещей» (12+), в основе которого — повесть Гюса Кёйера о девятилетнем мальчике Томасе и его способности видеть красоту.



25 апреля Театр Романа Виктюка и АНО «Арт-Проект» (Москва) покажет на сцене Молодежного театра на Фонтанке спектакль для семейного просмотра «Беглецы» (12+) режиссера Екатерины Корабельник по одноимённой повести У.Старка.

Подробную программу смотрите на сайте фестиваля и в социальных сетях.

Полина Никитина

