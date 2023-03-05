В Петербурге пройдет первый театральный фестиваль для подростков «В Смысле!»

Театральный проект 27» работает с молодыми авторами спектаклей для детей и подростков в Петербурге и Москве. Из этого, возможно, родилась и миссия фестиваля. «Мы верим, что тинейджеры достойны современного, сложно устроенного, дерзкого театра, далекого от нравоучений и прагматики, а учителям старшеклассников нужна платформа для общения и обмена опытом», — сообщают организаторы.

Программа фестиваля включает в себе разные форматы и проекты, работа многих началась еще в январе 2023 года: «Актовый зал» (лабораторная работа молодых режиссеров по созданию спектаклей со старшеклассниками); «Специальная программа» (профессиональная программа для молодых режиссеров по работе в нетеатральных пространствах) и другие. В том числе — книжный стендап для подростков, создание постановки в жанре «театр горожан», обширная образовательная программа с лекциями и мастер-классами.



Наибольший интерес для зрителей, конечно, представляет публичная программа с целой серией спектаклей для подростков. Свои постановки покажут театры из разных городов России: Тюмени, Петербурга, Архангельска, Рязани и других.

