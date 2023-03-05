В Петербурге пройдет первый театральный фестиваль для подростков «В Смысле!»

С 25 марта по 3 апреля на театральных площадках Санкт-Петербурга пройдет театральный фестиваль для подростков «В Смысле!», инициированный независимым коллективом «Театральный проект 27».
Театральный проект 27» работает с молодыми авторами спектаклей для детей и подростков в Петербурге и Москве. Из этого, возможно, родилась и миссия фестиваля. «Мы верим, что тинейджеры достойны современного, сложно устроенного, дерзкого театра, далекого от нравоучений и прагматики, а учителям старшеклассников нужна платформа для общения и обмена опытом», — сообщают организаторы.
Программа фестиваля включает в себе разные форматы и проекты, работа многих началась еще в январе 2023 года: «Актовый зал» (лабораторная работа молодых режиссеров по созданию спектаклей со старшеклассниками); «Специальная программа» (профессиональная программа для молодых режиссеров по работе в нетеатральных пространствах) и другие. В том числе — книжный стендап для подростков, создание постановки в жанре «театр горожан», обширная образовательная программа с лекциями и мастер-классами.
Наибольший интерес для зрителей, конечно, представляет публичная программа с целой серией спектаклей для подростков. Свои постановки покажут театры из разных городов России: Тюмени, Петербурга, Архангельска, Рязани и других.
Молодежный центр «Космос» представит интерактивный спектакль-инсталяцию «Дым.» (12+). Режиссер Владислав Тутак поставил спектакль без актеров, построенный на аудиовизуальных и тактильных средствах выразительности. В основе постановки — графический роман Ольги Лаврентьевой «Сурвило» о мрачных годах Второй Мировой войны и предшествующей эпохе репрессий в Советском Союзе. Посмотреть спектакль зрители смогут на протяжении всей публичной программы с 25 марта по 3 апреля.
А Театральная компания «немхат» 31 марта на Новой сцене Александринки покажет танцевальный перформанс о неповторимости каждого — «Я танцую, пока ты смотришь на меня» (12+).
Архангельский молодежный театр вновь покажет петербургскому зрителю свой спектакль о девочке-подростке, переживающий развод родителей и смерть подруги. Показы спектакля «Поцелуй Ируканджи» (12+) пройдут 29 марта.
На сцену выйдут и сами подростки. Так, петербургский Театр юношеского творчества представит спектакль «Дзаттере» (12+) о крушении мира по текстам Пушкина и Бродского в барочных костюмах.
Подробную программу, формы регистрации на спектакли и события можно смотреть на сайте фестиваля.
Никитина Полина