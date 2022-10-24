Архангельский молодежный театр привезет в Петербург Чехова и детские спектакли

Откроется серия показов 4 ноября (18.30) показом спектакля Ильсура Казакбаева «Дядя Ваня» (16+) по одноименной пьесе Чехова. Действие спектакля как будто происходит во вневременном пространстве (сценографически это какое-то подобие бункера). Здесь есть и приметы русской дворянской усадьбы, и современности и метафизического мира из которого людям не выбраться. Режиссер исследует катастрофу и то, как с ней пытаются справиться чеховские герои. «Для меня дяди Вани — это те люди, на которых всё держится: интеллигенты, работяги. Это атланты, которые держат этот мир. Они идут на войну, строят страну, 90-е проходят… Кто-то из них спивается, но они рождаются снова. Когда из поместья все уезжают, кто останется пахать? Только дядя Ваня. Если он сломается, застрелится, всё рухнет. Чем меньше таких дядь Вань, тем больше катастрофа для страны», — говорит о своем спектакле режиссер.

