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    Архангельский молодежный театр привезет в Петербург Чехова и детские спектакли

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    С 4 по 6 ноября на сцене театра «Цехъ» пройдут показы спектаклей (все — премьеры последних двух сезонов) Архангельского молодежного театра в рамках программы «Большие гастроли».

    Фото: Катерина Чащина, vk.com/arhteatrpanova
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    Откроется серия показов 4 ноября (18.30) показом спектакля Ильсура Казакбаева «Дядя Ваня» (16+) по одноименной пьесе Чехова. Действие спектакля как будто происходит во вневременном пространстве (сценографически это какое-то подобие бункера). Здесь есть и приметы русской дворянской усадьбы, и современности и метафизического мира из которого людям не выбраться. Режиссер исследует катастрофу и то, как с ней пытаются справиться чеховские герои. «Для меня дяди Вани — это те люди, на которых всё держится: интеллигенты, работяги. Это атланты, которые держат этот мир. Они идут на войну, строят страну, 90-е проходят… Кто-то из них спивается, но они рождаются снова. Когда из поместья все уезжают, кто останется пахать? Только дядя Ваня. Если он сломается, застрелится, всё рухнет. Чем меньше таких дядь Вань, тем больше катастрофа для страны», — говорит о своем спектакле режиссер.

    «Дядя Ваня»
    «Дядя Ваня»Фото: Катерина Чащина, vk.com/arhteatrpanova
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    5 и 6 ноября театр представит свои спектакли для детской и подростковой аудитории. 5 ноября в 18.00 покажут «Поцелуй Ируканджи» (12+) в режиссуре Юлии Каландаришвили. Роман Али Бенджамин «Доклад о медузах» адаптировала для сцены Ольга Варшавер. Эта история о девочке Сузи, которая потеряла свою подруга Френни, а еще родители Сузи разводятся. Спектакль посвящен темам детского одиночества, потерь и их принятия. Художник спектакля Евгения Платонова создала сценографию из пустой чаши бассейна, также здесь важна световая партитура с радужными бликами, разбросанными по бортикам бассейна.

    «Поцелуй Ируканджи»
    «Поцелуй Ируканджи»Фото: Катерина Чащина, vk.com/arhteatrpanova
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    Для самых маленьких зрителей 6 ноября в 15.00 покажут «Чудо-юдо» (6+). Режиссер Филипп Шкаев интерпретирует народную сказку «Чудо-юдо» как средневековый вертеп из танцев, песен, богатырских поединков с участием знакомых всем персонажей из русских сказок.

    «Чудо-юдо»
    «Чудо-юдо»Фото: Катерина Чащина, vk.com/arhteatrpanova
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    Архангельский молодежный театр создан в 1975 году Виктором Пановым при поддержке Театрального училище им.Щукина. Театр прошел путь от народного театра-студии до одного из самых интересных театральных пространств Северо-Запада России.

    Полина Никитина

    Фото: Катерина Чащина, vk.com/arhteatrpanova
    «Дядя Ваня»
    «Дядя Ваня»Фото: Катерина Чащина, vk.com/arhteatrpanova
    «Поцелуй Ируканджи»
    «Поцелуй Ируканджи»Фото: Катерина Чащина, vk.com/arhteatrpanova
    «Чудо-юдо»
    «Чудо-юдо»Фото: Катерина Чащина, vk.com/arhteatrpanova

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