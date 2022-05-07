Театр «Открытое пространство» покажет свою версию «Ромео и Джульетты»

11 и 12 мая на сцене Камерного театра Малыщицкого состоится премьера спектакля «Ромео и Джульетта» театра «Открытое пространство». Режиссёр — Рузанна Мовсесян.
Театр обращается к самой репертуарной пьесе Шекспира — к вечному мировому сюжету о противостоянии любви и раздора, но сегодня акценты в нем расставляет сама жизнь.
Жанр спектакля определен создателями как «нарисованный театр»: зрители увидят приемы и театра кукол, и театра масок, и декорации, выполненные в стилистике детских книг-панорам и детских рисунков.
Одна из главных идей спектакля — это площадка для диалога детей и взрослых о природе ненависти и природе любви. О том, «как ненависть убивает мир, разрушает людей и всё живое и как любовь — и только любовь — создаёт и возрождает».
Для продолжения этого диалога создателями спектакля на осень запланировано издание книги. Это будет раскладная книга-театр, повторяющая декорации спектакля. Дети смогут собственными руками создать героев спектакля, вырезав их из бумаги, и сыграть дома с родителями свою версию «Ромео и Джульетты».
В спектакле заняты Мария Сафонова, Максим Смирнов, Александр Игнатьев, Дмитрий Кушнерев, Григорий Лайко, Алла Данишевская, Алевтина Кротикова, Илья Старосельский.
10+
В спектакле есть сцены жестокости. Рекомендуется просмотр детей с родителями.
Полина Никитина