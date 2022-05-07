Театр «Открытое пространство» покажет свою версию «Ромео и Джульетты»

11 и 12 мая на сцене Камерного театра Малыщицкого состоится премьера спектакля «Ромео и Джульетта» театра «Открытое пространство». Режиссёр — Рузанна Мовсесян.

Театр обращается к самой репертуарной пьесе Шекспира — к вечному мировому сюжету о противостоянии любви и раздора, но сегодня акценты в нем расставляет сама жизнь.



Жанр спектакля определен создателями как «нарисованный театр»: зрители увидят приемы и театра кукол, и театра масок, и декорации, выполненные в стилистике детских книг-панорам и детских рисунков.

