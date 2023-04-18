В Петербурге пройдёт большая выставка манги: покажут и Хокусая, и «Атаку титанов»

На выставке «Искусство МАНГА» в пространстве «Севкабель Порт» вы увидите рукописи, тиражную графику и артефакты, связанные с историей манги — всего более двухсот экспонатов. Диапазон — от Хокусая до «Наруто» и «Атаки титанов» (с Достоевским в промежутке). Организаторы обещают показать никогда не выставлявшиеся эскизы, рукописи и первые тиражи ключевых изданий манги. Гид по экспозиции также выдержан в форме манги.



Двойной выпуск юбилейного журнала Weekly Shonen Jump c тысячной главой манги «Большой Куш» Shueisha 2021 Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Подготовка выставки «Искусство МАНГА», как сообщают организаторы, заняла больше трёх лет. За это время для проекта собрали уникальные экспонаты из частных коллекций Японии, Китая и Европы. Объёмное пространство «Севкабель порта» разделят на двадцать залов, где вы сможете проследить развитие манги аж с XIX века. Курирует проект Анна Пушакова, которая работала хранителем живописи и графики Дальнего Востока в Музее Востока в Москве. Она уверена, что манга — не «повседневное развлечение», а настоящее искусство. Граница между «высоким» и «низким» искусством в последние годы всё гибче, однако в 2019 году, когда в Лондоне в Британском музее проходила выставка City Manga, возник ряд дискуссий о том, считать ли мангу полноценным искусством.



Манга дайсэнгун, приложение к февральскому выпуску журнала Shonen Club,1931 год Фото: предоставлено организаторами Первый выпуск манги «Наруто» в 43 номере журнала Weekly Shonen Jump, 1999 год. Фото: предоставлено организаторами Гравюра Мидзуки Сигэру из серии «Пятьдесят три станции трактата ёкаев», 2003 год Фото: предоставлено организаторами Сцена из манги «Наруто», официальная издательская реплика фукусэй-гэнга, ограниченный тираж Shueisha Фото: предоставлено организаторами Поделиться Поделиться





Что ж, когда-то (и довольно долго) и кино не считалось «настоящим искусством». Анна Пушакова выстроила экспозицию с учётом эволюции манги: в первом зале в «Севкабель порту» вы увидите два тома «Манги» XIX века авторства Кацусики Хокусая (того самого, который создал знаменитую «Большую волну» и другие виды Фудзи). Раннюю мангу вы увидите в форме газет, журналов, книг и приложений к ним из частных коллекций. Многим из вещей более ста лет, и они никогда раньше не выставлялись. Будут и работы участников Токийской ассоциации манги 1920-х годов, из современных авторов вы увидите работы Масаси Кисимото (р. 1974), Наоко Такэути (р. 1967), Эйитиро Ода (р. 1975). Также обещают первые издания культовой манги — полное собрание сочинений «Бога манги» Осаму Тэдзуки, состоящее из трёхсот пятидесяти томов, оригиналы рукописей тушью, целлулоидные кадры для покадровой анимации.



Авторы экспозиции уделят внимание и созданной на основе аниме «киноманге», манге, раскрывающей сюжеты мировой литературы, и влиянию манги на современную культуру России.

Выставка «Искусство МАНГА» пройдет в пространстве «Севкабель Порт» с 20 апреля по 3 сентября 2023. 12+

Анастасия Семенович

