Мировая премьера мюзикла «Лорея. Дева Рейна» на словесном и жестовом языке пройдет в Петербурге

21–23 апреля на сцене культурного центра «GAiKA SPACE» пройдут премьерные показы мюзикла «Лорея. Дева Рейна». В основе драматургии Александры Кондрашовой (она же выступает и как постановщик мюзикла) — сказка «Русалочка» Андерсена, стихотворение «Лорелея» Гейне и немецкие легенды о морских девах. Сюжет повествует о юной ундине Лорелее, которая готова проститься с голосом и родным подводным миром, чтобы обрести жизнь на земле. Но у каждой мечте есть своя цена, и главным смыслом мюзикла станет любовь к своей семье и путь к свету.
Главной особенностью мюзикла станет сочетание словесного и жестового языка в его сценической партитуре. Жестовый язык будет как будто отражать безмолвие подводного мира. Специально для проекта труппа мюзикла на протяжении 4-х месяцев изучала жестовый язык. Музыка для мюзикла была специально написана композитором Анна Орловой, чтобы она в симбиозе с жестовым пением и хореографией была понятна всем зрителям, «на уровне чувств». Все речевые и музыкальные сцены будут исполняться на словесном и жестовом языке одновременно.
Создатели спектакля намерены погрузить зрителей в подводный мир — в частности перед просмотром мюзикла они смогут поучаствовать в интерактивной зоне с сурдопереводчиками для изучения фраз на жестовом языке и попрактиковаться в общении с неслышащими администраторами. В этом также отражается социальная миссия проекта — он создан в сотрудничестве с благотворительным фондом «Анастасия» — при покупке билета 10% стоимости отправляется в фонд.
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Полина Никитина