Что убрал Бастрыкин, вернет Мантуров. Минпромторг поручил региональным чиновникам добавить уличной торговли

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров рекомендовал властям регионов подумать об установке киосков с едой и одеждой возле ТЦ и магазинов крупных сетей. Петербургский крупный бизнес не против поделиться трафиком с малым, но не особо вдохновлен перспективой появления «Апрашки в миниатюре» у себя под окнами. Городских чиновников инициатива федералов поставит перед дилеммой: продолжать борьбу с засильем уличной торговли или начать узаконивать ее.



Об инициативе Минпромторга 19 января рассказал РБК. Как стало известно «Фонтанке», документ от 11 января за подписью главы ведомства и вице-премьера Дениса Мантурова получили и в правительстве Петербурга.

По жанру это не директива, а рекомендация. Но об исполнении нужно отчитаться фотографиями уже к 1 апреля, а затем к 1 июля. Руководителям субъектов РФ предлагается «организовать работу по предоставлению мест для размещения нестационарных торговых объектов для реализации продукции, в том числе фермерской, российских малых и средних производителей у входов в магазины крупных торговых сетей и торговых центров в целях использования их покупательского трафика».



Причем производителям фермерской продукции, текстиля, одежды, обуви и прочих товаров из числа малого и среднего бизнеса Минпромторг советует давать места без торгов на льготных условиях или на безвозмездной основе.

Мера нужна, чтобы создать условия для сбыта продукции отечественных производителей и фермеров. По сути она конкретизирует, как именно нужно реализовывать распоряжение правительства от 2021 года, в котором идет речь о мерах обеспечения продовольственной безопасности, стимулировании предпринимательской активности и расширении сбыта отечественной продукции.



В комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга не стали комментировать документ, сославшись на то, что получили его лишь накануне. До этого ведомство продвигало две идеи поддержки нестационарных форм торговли — фудтрак-ярмарки (пилотный проект реализуется в Приморском парке Победы) и организация городских ларьков с прессой и фермерской продукцией (пилот ожидается летом 2023 года).



Бизнес оценил новеллу более оперативно. Исполнительный директор Союза малых предприятий Владимир Меньшиков одобряет идею установки НТО перед входом в торговые центры, но исключительно как меру поддержки местных производителей. «Но должен быть проработанный механизм, чтобы отсеивать настоящих производителей или торговцев, имеющих с ними прямые договоры, от тех, кто закупается на Софийской овощебазе», — подчеркивает он.



По мнению Владимира Меньшикова, при желании власти Петербурга смогут реализовать идею Минпромторга оперативно — достаточно внести участки перед ТЦ, если они принадлежат городу, в схему размещения нестационарной торговли и провести торги.

А вот с идеей Минпромторга о том, что участки можно раздавать без конкурса, глава ассоциации не согласен. За такие привлекательные места может развернуться нешуточная борьба, что принесет доходы городскому бюджету. В условиях также нужно прописать требования к ассортименту и внешнему виду и контролировать их выполнение. «Чтобы не получилось, как с газетными киосками, в которых продают все, кроме газет», — отмечает Владимир Меньшиков.



Представители крупного бизнеса обращают внимание на то, что рекомендация Минпромторга идет вразрез с политикой прошлых лет, когда власти Петербурга последовательно очищали город от избыточной уличной торговли.

В управляющей компании «Адамант» считают, что продукция, которую Минпромторг рекомендует продавать возле ТЦ, не будет востребована посетителями торговых комплексов». Это — скорее формат уличных ярмарок и рынков. Трафик ТРК настроен на иной вид потребления и иной уровень сервиса», — комментирует глава УК Сергей Менис. По мнению топ-менеджера, уличная торговля конкуренцию арендаторам ТЦ не создаст, но «явно ухудшит комфортность городской среды в общественных местах, над развитием которой так упорно трудилась в последние годы администрация города».



Впрочем, полностью кооперацию с малым бизнесом в «Адаманте» не исключают. «Наверное, уместна здесь была бы только сезонная торговля с приусадебных участков, так как продукция фермерских хозяйств и так достаточно широко представлена в продуктовых сетях», — считает он.

В PPF Real Estate Russia (компания-собственник ТК «Невский Центр») считают, что павильоны возле ТЦ вряд ли будут пользоваться популярностью. «Российский покупатель привык к высокому уровню сервиса и вряд ли вернется к уличному формату торговли», — комментирует Екатерина Трушлякова, директор департамента коммерческой недвижимости.

Она напоминает, что крупные моллы как раз пришли на смену ларькам и рынкам как следующий этап развития торговли. «Этот бизнес инвестирует огромные средства для работы строго в правовом поле: соблюдает все санитарные нормы, нормы пожарной безопасности, платит налоги в бюджет, обеспечивает высокий уровень клиентского сервиса», — отмечает она.



Одной из эффективных мер по поддержке малого и среднего бизнеса, по мнению Екатерины Трушляковой, могла бы стать специальная государственная программа по аренде мест в торговых центрах, субсидирующая арендную ставку или ремонт помещений. «Это выигрышный для всех сценарий развития: предприниматели получают возможность достойно представить свою продукцию, предоставив комфортные условия работы для сотрудников, ТЦ получают гарантированную заполняемость, покупатель — привычно высокий уровень шопинга», — комментирует она. Кроме того, продукция малого и среднего бизнеса может быть выгодно представлена на ярмарках, регулярно проводимых крупными торговыми центрами и городом, добавляет она.

Но даже если очень захотеть поддержать малый бизнес, выполнить рекомендацию Минпромторга может оказаться непросто. Так, в ТРК «Галерея» рассказали, что сами думали об организации рождественской ярмарки на площади перед моллом, но выяснилось, что это невозможно — земля городская и «вся в охранных зонах», в частности, там располагаются вентиляционные шахты метро.



Но даже если у торгового центра есть участок земли в собственности, и он готов предоставить его малому бизнесу, могут возникнуть проблемы. Ранее «Фонтанка» писала о киоске возле метро «Приморская», который был снесен после жалоб жителей и вмешательства главы СК Александра Бастрыкина. Павильон располагался как раз на земле, принадлежащей соседнему ТЦ и имел договор аренды. Но власти города произвели демонтаж, сославшись на то, что внешний вид не был согласован с КГА.



Не увенчалась успехом и попытка организации фудтрак-ярмарки возле «Перинных рядов»: городская земля была в долгосрочной аренде у ТЦ, но, как выяснилось, для оказания услуг общепита предоставить ее нельзя.

Зато, как показывает практика, НТО сами готовы превратиться в ТЦ. Сегодня комитет по контролю за имуществом приступил к сносу ТК «Лидер» в Приморском районе. При возведении комплекса были значительно нарушены допустимые площадь, высота и этажность, что и стало причиной расторжения договора аренды.



Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

