Фудтрак-ярмарка «Кочевники» на Думской улице прекратила работу после визита полиции

Как рассказали участники ярмарки, остановить работу было решено после визита полиции. 10 июня сотрудники УМВД России по Центральному району пришли к «Кочевникам» с проверкой. Стражи порядка составили протокол осмотра, уличив иностранного гражданина в смене профессии — он принимал оплату, хотя по договору подряда должен был работать как повар. Также стражи порядка усомнились в законности торговли в данном месте и в принципе изъяли фудтрак, в котором нашлось нарушение.



Как рассказала его владелица Екатерина Шибакина, спустя неделю фудтрак не вернули, хотя юристы «Кочевников» представили договоры аренды с собственником «Перинных рядов», которая, в свою очередь, арендует территорию у города.

