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Фудтрак-ярмарка «Кочевники» на Думской улице прекратила работу после визита полиции

Проект «Кочевиники» на парковке «Перинных рядов» прекратил работу. Об этом «Фонтанке» 17 июня сообщил исполнительный директор организатора проекта CityZen Петр Цветков.

Как рассказали участники ярмарки, остановить работу было решено после визита полиции. 10 июня сотрудники УМВД России по Центральному району пришли к «Кочевникам» с проверкой. Стражи порядка составили протокол осмотра, уличив иностранного гражданина в смене профессии — он принимал оплату, хотя по договору подряда должен был работать как повар. Также стражи порядка усомнились в законности торговли в данном месте и в принципе изъяли фудтрак, в котором нашлось нарушение.

Как рассказала его владелица Екатерина Шибакина, спустя неделю фудтрак не вернули, хотя юристы «Кочевников» представили договоры аренды с собственником «Перинных рядов», которая, в свою очередь, арендует территорию у города.

Предпринимательница считает такие действия полиции необоснованными и уже обратилась с жалобой к бизнес-омбудсмену Александру Абросимову. Применение обеспечительных мер за нарушение миграционных правил не предусмотрены действующим законодательством, а лишение владельца автомобильного прицепа нарушает права и законные интересы предпринимателя и фактически является воспрепятствованием законной деятельности, говорится в обращении (есть в распоряжении «Фонтанки»).

В КИО на момент публикации не ответили на запрос. В администрации Центрального района сообщили, что проверяли законность «Кочевников» и претензий к проекту не имеют. Сейчас команда CityZen пытается вызволить фудтрак своего субарендатора. «Мы обескуражены и не понимаем причину такого пристального внимания», — заявил Петр Цветков.

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Комментарии (1)

dedmoroz_5e4d8827384c2
молодцы полицейские! могут же порядок навести!
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