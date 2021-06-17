Фудтрак-ярмарка «Кочевники» на Думской улице прекратила работу после визита полиции

Как рассказали участники ярмарки, остановить работу было решено после визита полиции. 10 июня сотрудники УМВД России по Центральному району пришли к «Кочевникам» с проверкой. Стражи порядка составили протокол осмотра, уличив иностранного гражданина в смене профессии — он принимал оплату, хотя по договору подряда должен был работать как повар. Также стражи порядка усомнились в законности торговли в данном месте и в принципе изъяли фудтрак, в котором нашлось нарушение.
Как рассказала его владелица Екатерина Шибакина, спустя неделю фудтрак не вернули, хотя юристы «Кочевников» представили договоры аренды с собственником «Перинных рядов», которая, в свою очередь, арендует территорию у города.
Предпринимательница считает такие действия полиции необоснованными и уже обратилась с жалобой к бизнес-омбудсмену Александру Абросимову. Применение обеспечительных мер за нарушение миграционных правил не предусмотрены действующим законодательством, а лишение владельца автомобильного прицепа нарушает права и законные интересы предпринимателя и фактически является воспрепятствованием законной деятельности, говорится в обращении (есть в распоряжении «Фонтанки»).
В КИО на момент публикации не ответили на запрос. В администрации Центрального района сообщили, что проверяли законность «Кочевников» и претензий к проекту не имеют. Сейчас команда CityZen пытается вызволить фудтрак своего субарендатора. «Мы обескуражены и не понимаем причину такого пристального внимания», — заявил Петр Цветков.