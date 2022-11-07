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    Торговля под ключ. Смольный закупит киоски для прессы у ФСИН на полмиллиарда рублей

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    Власти Петербурга намерены заказать у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 300 киосков, которые затем сдадут бизнесу для торговли печатной продукцией. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по промышленной политике 7 ноября.

    Пока конкурс не объявлен, однако закупку планируют сделать у единственного поставщика. Все 300 киосков обойдутся городу примерно в 535 млн рублей. Из них 10 закажут в этом году и еще 290 в следующем. Установка всех павильонов завершится к концу 2024 года.

    В пресс-службе управления ФСИН по Петербургу и области «Фонтанке» тоже подтвердили информацию о планах заключить договор с комитетом по промышленной политике.

    «Он сейчас находится на стадии согласования. Рабочая документация уже разработана, как и процесс изготовления и отгрузки товара. Когда будет контракт заключен, его будет выполнять ИК-7», — уточнили в пресс-службе.

    По данным РБК, дизайн таких киосков уже согласован с городским комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА). Сейчас идут согласования с комитетом по печати, который отвечает за распространение в городе печатной продукции.

    Об установке городских павильонов власти города задумались в 2021 году. Предполагалось, что город будет предоставлять не участок, а уже оборудованное торговое место. Помимо прессы, власти города хотели предоставлять такие киоски под торговлю сельскохозяйственной продукцией. Планируется, что в 2022 году появится 100 павильонов и еще места разыграют среди предпринимателей по конкурсу.

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