Торговля под ключ. Смольный закупит киоски для прессы у ФСИН на полмиллиарда рублей

Власти Петербурга намерены заказать у Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 300 киосков, которые затем сдадут бизнесу для торговли печатной продукцией. Об этом «Фонтанке» сообщили в комитете по промышленной политике 7 ноября.



Пока конкурс не объявлен, однако закупку планируют сделать у единственного поставщика. Все 300 киосков обойдутся городу примерно в 535 млн рублей. Из них 10 закажут в этом году и еще 290 в следующем. Установка всех павильонов завершится к концу 2024 года.

