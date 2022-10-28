    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как 9

    1 м/с, зап

    760мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd61.36eur61.57
    ТЕМА ДНЯ

    Шойгу: задача по мобилизации выполнена

    Смольный зовет газетчиков в городские киоски. Их арендаторов выберут по конкурсу

    818
    2 комментария

    Власти Петербурга начали искать арендаторов для городских газетных киосков. Как следует из проекта постановления, опубликованного 28 октября, город вскоре начнет предоставлять бизнесу оборудованные торговые места для реализации периодической печатной продукции.

    Об установке городских павильонов власти города задумались в 2021 году. Предполагалось, что город будет предоставлять не участок, а уже оборудованное торговое место. Сообщалось, что до конца года появится 100 таких киосков, в следующем году — еще 200. На первом этапе в них будут продавать печатную продукцию, но не исключалось и предоставление их сельхозпроизводителям.

    Как следует из проекта постановления, приобретенные городом ларьки разместят в местах, предназначенных для реализации периодической печатной продукции согласно схеме размещения НТО. Их закрепят за ГБУ ЦРПП, подведомственным комитету по промышленной политике. Это же ведомство обеспечит их подключение к сетям, проведет конкурсы и заключит договоры на предоставление торгового места с победителями.

    Принять участие в конкурсе смогут малые предприятия, у которых нет долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов свыше 300 тыс. рублей, а также нет задолженности перед работниками по заработной плате. При этом сама зарплата должна быть не ниже регионального МРОТ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    Yuri_SPb28 Окт 2022 в 19:22
    А Фонтанка в печатном виде выходит? Если нет, то будет?
    +0−0
    Alex00028 Окт 2022 в 18:28
    Чем и на чём собрались печатать? Впору писцов гусиными перьями набирать уже.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close