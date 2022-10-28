Смольный зовет газетчиков в городские киоски. Их арендаторов выберут по конкурсу

Власти Петербурга начали искать арендаторов для городских газетных киосков. Как следует из проекта постановления, опубликованного 28 октября, город вскоре начнет предоставлять бизнесу оборудованные торговые места для реализации периодической печатной продукции.
Об установке городских павильонов власти города задумались в 2021 году. Предполагалось, что город будет предоставлять не участок, а уже оборудованное торговое место. Сообщалось, что до конца года появится 100 таких киосков, в следующем году — еще 200. На первом этапе в них будут продавать печатную продукцию, но не исключалось и предоставление их сельхозпроизводителям.
Как следует из проекта постановления, приобретенные городом ларьки разместят в местах, предназначенных для реализации периодической печатной продукции согласно схеме размещения НТО. Их закрепят за ГБУ ЦРПП, подведомственным комитету по промышленной политике. Это же ведомство обеспечит их подключение к сетям, проведет конкурсы и заключит договоры на предоставление торгового места с победителями.
Принять участие в конкурсе смогут малые предприятия, у которых нет долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов свыше 300 тыс. рублей, а также нет задолженности перед работниками по заработной плате. При этом сама зарплата должна быть не ниже регионального МРОТ.