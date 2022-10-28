Смольный зовет газетчиков в городские киоски. Их арендаторов выберут по конкурсу

Об установке городских павильонов власти города задумались в 2021 году. Предполагалось, что город будет предоставлять не участок, а уже оборудованное торговое место. Сообщалось, что до конца года появится 100 таких киосков, в следующем году — еще 200. На первом этапе в них будут продавать печатную продукцию, но не исключалось и предоставление их сельхозпроизводителям .

Как следует из проекта постановления, приобретенные городом ларьки разместят в местах, предназначенных для реализации периодической печатной продукции согласно схеме размещения НТО. Их закрепят за ГБУ ЦРПП, подведомственным комитету по промышленной политике. Это же ведомство обеспечит их подключение к сетям, проведет конкурсы и заключит договоры на предоставление торгового места с победителями.



Принять участие в конкурсе смогут малые предприятия, у которых нет долгов по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов свыше 300 тыс. рублей, а также нет задолженности перед работниками по заработной плате. При этом сама зарплата должна быть не ниже регионального МРОТ.

