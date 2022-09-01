Власти Петербурга хотят добавить на улицы городских ларьков и ярмарок. Парламентарии не оценили инициативу

Власти Петербурга хотят по примеру Москвы устанавливать городские киоски. Об этом 1 сентября в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023–2025 годы заявил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. На эти цели в 2023 году потребуется 360 млн рублей, отметил он.



Впервые идею установки городских павильонов власти города предложили в 2021 году. Смысл инициативы в том, чтобы сдавать готовый объект в аренду, а не землю, как сейчас. «Мы делаем серьезный переход от имущественных отношений к торговым отношениям, когда предоставляем готовое место», — пояснил Кирилл Соловейчик. Москва уже давно пошла по такому пути, добавил он.

