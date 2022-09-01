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    Власти Петербурга хотят добавить на улицы городских ларьков и ярмарок. Парламентарии не оценили инициативу

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    Власти Петербурга хотят по примеру Москвы устанавливать городские киоски. Об этом 1 сентября в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023–2025 годы заявил глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик. На эти цели в 2023 году потребуется 360 млн рублей, отметил он.

    Впервые идею установки городских павильонов власти города предложили в 2021 году. Смысл инициативы в том, чтобы сдавать готовый объект в аренду, а не землю, как сейчас. «Мы делаем серьезный переход от имущественных отношений к торговым отношениям, когда предоставляем готовое место», — пояснил Кирилл Соловейчик. Москва уже давно пошла по такому пути, добавил он.

    Деньги понадобятся на закупку торговых павильонов, аренду земельных участков и подключение объектов к инженерным сетям. Первые 10 городских киосков появятся уже в ближайшее время, до конца года добавится еще 90. В них будут продавать печатную продукцию. В следующем году появятся еще 200. «Какое-то количество из них выделим под сельхозпроизводителей», — пояснил чиновник.

    Также комитет просит дополнительные 52,6 млн рублей на организацию фермерских ярмарок в шести районах Петербурга. Оборудование для них тоже закупит город, чтобы сдавать фермерам готовые места. При этом с них будет взиматься только плата за коммунальные услуги.

    Депутаты не сильно вдохновились инициативами комитета. Так, единоросс Сергей Цивилев попросил исключить из эксперимента Кировский район, где, по его словам, происходит засилье незаконной розничной торговли. «Можно хотя бы разобраться с тем, что есть, и навести порядок, прежде чем проводить эксперименты по увеличению числа ларьков», — прокомментировал он. Другие парламентарии также поинтересовались, из чего комитет заключил, что уличной торговли в городе недостаточно.

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