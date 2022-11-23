Битва до последнего ларька. Как Бастрыкин расчищает жителям «Приморской» путь к метро

Власти Петербурга при поддержке полиции второй раз за два дня убирают киоск возле станции метро «Приморская», которым ранее заинтересовался глава СК РФ Александр Бастрыкин. «Фонтанка» разобралась в хитросплетениях земельно-арендных отношений, которые сделали уличную торговлю в этом месте неискоренимой.

О том, что возле станции метро «Приморская» днем 23 ноября работали сотрудники комитета по законности и правопорядку в сопровождении сотрудников ГУ МВД, сообщила группа «ВКонтакте» «Сделай район лучше». Главным результатом визита стало исчезновение с площади перед входом в метрополитен киоска-избушки — его отогнали на парковку на улице Одоевского. Судя по фото в паблике, вслед за этим чиновники переключили внимание на лотки с носками и рыбой.



По словам местных жителей, торговая точка простояла у «Приморской» чуть больше суток. Буквально вчера она появилась на месте стеклянного павильона, который был демонтирован и вывезен комитетом по законности два дня назад — 21 ноября. Молниеносность реакции на рецидив и количество сил, брошенных на борьбу с ничем не примечательной палаткой, районные активисты связывают с тем, что проблемой торговли у «Приморской» озаботился глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.



14 ноября он попросил подчиненных «выяснить все обстоятельства указанных доводов и представить доклад» о торговой точке у метро «Приморская», на которую жаловались местные жители. «Сообщается, что постройка перекрывает половину дороги, по которой люди идут ко входу в метрополитен. По мнению местных жителей, такая застройка торговой точкой является незаконной», — отмечалось в пресс-релизе СК. К слову, сам павильон, вызвавший народное возмущение, судя по фото в группе «Живем на Васильевском», 11 ноября только начали монтировать. Однако Александр Бастрыкин, который последнее время получил славу главного градозащитника Северной столицы, оперативно реагирует на жалобы петербуржцев далеко не впервые.



«Фонтанка» обратилась за разъяснениями в комитет по законности и правопорядку. В пресс-службе ведомства подтвердили, что торговый объект демонтирован «в связи с нарушениями при размещении». В чем именно они заключались, в ведомстве не уточнили. На вопрос о повторном выезде 23 ноября в пресс-службе отметили, что комитет работает по нелегальной торговле «в ежедневном режиме».

Обычно сносом незаконных торговых точек в Петербурге занимается комитет по контролю за имуществом. Но в этом ведомстве «Фонтанке» пояснили, что в данном случае не имеют таких полномочий, ведь павильон у «Приморской» стоит на частной территории.



Судя по выписке из Росреестра, участок площади перед метро «Приморская» вместе с торговым центром по адресу: улица Одоевского, 33, принадлежит компании «Евро-Старс». Ее директор Олег Николаев сообщил, что не располагает информацией о том, что сносят и ставят на этой территории. В управляющей компании «Далпорт» пояснили, что сдали участок при торговом комплексе целиком, но название арендатора уточнить отказались. Сотрудник, ответственный за объект, также отметил, что ничего не знает о находящихся на территории киосках, и порекомендовал обратиться к соседнему ТЦ.



Но собственница устранённого павильона Кристина Липка настаивает, что ее торговая точка стояла именно на участке «Евро-Старса». «[Мы стоим] по договору аренды у ИП Бирюковой Валентины Ивановны, а она непосредственно [арендует] у «Евро-Старса», — сказала она. По словам предпринимательницы, в уведомлении, полученном от комитета по законности, говорилось об отсутствии согласования от КГА проекта благоустройства. Кристина Липка не стала отрицать, что поставила павильон до того, как получила одобрение его внешнего вида, — заявка пока находится на рассмотрении в КГА. Но, по мнению предпринимательницы, чиновники превысили полномочия тем, что забрали принадлежащий ей объект с частной территории. По ее словам, она уже направила жалобу в прокуратуру и намерена требовать возмещения ущерба, нанесенного павильону при демонтаже. Что касается сменившей его палатки, то она в согласовании не нуждается вовсе и спокойно работала до установки павильона, утверждает Кристина Липка.



По словам активиста Василеостровского района Ирины Баханович, внимание властей к палаткам и избушкам возле метро «Приморская» жители пытаются привлечь уже несколько лет. Но до сих пор больших успехов достигнуть не удалось. Так, в районной администрации (копия ответа от 2018 года есть в распоряжении «Фонтанки». — Прим. ред.) сообщали, что точки располагаются на частной территории, а собственник вправе распоряжаться имуществом по своему усмотрению. Более результативным было обращение в Роспотребнадзор, который выявил нарушения санитарного законодательства. В 2019 году Василеостровский районный суд по заявлению ведомства оштрафовал Кристину Липку на 1000 рублей за продажу рыбной продукции без специализированного холодильного оборудования, а также отсутствие канализации и санузла для продавцов. Но торговля продолжилась, а после начала ремонтных работ «Теплосети» палатка предпринимательницы сначала переехала от автобусной остановки ближе к метро, а затем и вовсе сменилась стеклянным павильоном, перекрывающим и без того узкий проход.



В земельно-арендные отношения возле «Приморской» вовлечены не самые заурядные личности, уже становившиеся героями публикаций «Фонтанки». Так, один из собственников безымянного ТЦ на Одоевского, 33, Кирилл Ласкин находится под домашним арестом по делу о хищении 2 млрд рублей из банка «Советский», членом совета директоров он также являлся. Сам ТЦ в 2018 году был опечатан после проверки прокуратуры и МЧС за нарушение норм пожарной безопасности.

Супруг Кристины Липки Виорел Липка известен на Васильевском острове как торговец, который периодически устраивает акции — раздаёт яблоки или сладкую вату. В районных пабликах можно найти видео, где предприниматель демонстративно прыгает под машину борца с незаконной торговлей Александра Виноградова. А пострадавший в перестрелке у метро «Приморская» в 2020 году сначала назвал имя Липки в качестве обидчика, но позднее обвинения были предъявлены родственнику предпринимателя по линии жены. По наблюдениям активистов Василеостровского района, Виорел Липка вовлечен в бизнес возле «Приморской» и появляется во время периодически возникающих конфликтных ситуаций. Во всяком случае, он присутствовал во время недавнего демонтажа павильонов и вывоза избушки, фиксируя процесс на камеру и ведя переговоры по телефону. Сам предприниматель сообщил «Фонтанке», что не имеет отношения к торговле, а лишь помогал жене.

