Этому городу нужен герой. Как генерал Бастрыкин тяготеет к Петербургу

Фото: Алексей Смагин/«Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Председатель Следственного комитета России генерал юстиции Александр Бастрыкин довольно пристально следит за всем, что происходит в Петербурге. Картинка складывается так, что он оказывается чуть ли не единственной надеждой заваленных отписками и отказами петербуржцев.

За тем, что привлекает внимание главы Следкома, можно проследить, например, в телеграм-канале ведомства. Если отсечь события на Украине и бесчисленное количество возбужденных дел, в которых под преступниками понимаются украинские националисты (этой теме посвящена едва ли не половина сообщений в канале), то в основном Александр Бастрыкин встает на защиту прав детей, пострадавших от любого вида насилия, и пожилых людей. Также в канале фиксируются преступления, связанные с убийствами в различных регионах России, — в общем, все главные статьи УК, которые и должен расследовать СК.



Если взять период за последние полгода, то Петербург оказывался в зоне внимания главного в стране следователя около ста раз. И тут уже дела выходят далеко за пределы «классических» для СКР статей. Даже Москва, где любых преступлений больше (пропорционально большему числу жителей), упоминается в канале примерно в 2,5 раза реже Петербурга.

Надежда Бастрыкин выступает последней надеждой для тех, кто месяцами, а то и годами, обивал чиновничьи пороги и получал только отписки.

Самое свежее — глава СК встал на защиту горожан, которых беспокоит вырубка 50-летних деревьев рядом со 121-й школой на проспекте Науки. Взамен должно появиться административное здание.



Здание — это налоговая, которая собирается расположиться на семи этажах. Планы застройки сквера не свежи. Летом прошлого года, когда слух о стройке дошел до местных жителей, чиновникам пришлось организовывать встречу — присутствовали тогда еще глава Калининского района Василий Пониделко, член Общественного совета Дмитрий Васильев и начальник УФНС Александр Гнедых. Район показал налоговикам альтернативные участки, а Васильев предложил включить сквер в зону зеленых насаждений, чтобы раз и навсегда уберечь его от вырубки. Что именно пошло не так, история умалчивает, но в феврале 2022 года был готов проект строительства в десяти метрах от школы, а уже этим летом ФНС получила разрешение Госстройнадзора.



Бастрыкин, судя по всему, увидел сюжет телеканала НТВ, вышедший 3 ноября. За пару дней до этого участники тематической группы как раз обсуждали, а писал ли кто-то главе СК. Теперь в ней возгласы «ура».



В конце октября Александр Иванович снова оказался последней надеждой, на этот раз жителей Парашютной улицы в Приморском районе, — один из этажей новостройки в спальном и сугубо семейном жилом квартале полностью превращен в гостиницу. На сей раз Бастрыкин, видимо, посмотрел сюжет на телеканале РЕН ТВ. Проблеме уже около трех лет, обращения по вертикали управляющая компания — Роспотребнадзор пока также ничего не дали, встречи местных жителей с пьяными постояльцами продолжаются.



Внимание Бастрыкина к проблеме жителей Кировского района, судя по всему, привлекло РИА ФАН, издание также вышло с материалом за сутки до сообщения главы СК. Речь идет о многолетней борьбе собственников квартир с управляющей компанией ЖКС № 1 Кировского района. Если очень коротко, денег собирают всё больше, а решенных проблем — наоборот, всё меньше. В этой истории уже даже есть некий прогресс. Если верить сообщениям в группе возмущенных жильцов, УК не подавала документы на продление лицензии, а даже если подаст, то велика вероятность, что получит отказ. Впрочем, сила слова Бастрыкина в этой истории неочевидна, да и проблем в зоне влияния этой УК по-прежнему хватает. Накануне жители дома № 71 по проспекту Ветеранов пожаловались на многодневное отсутствие воды; комментариев от главы компании дождаться не удалось.



Бастрыкин, вероятно, облегчил жизнь и сотрудникам компании-подрядчика «Адмиралтейских верфей». Когда из-за задержки зарплаты на территории предприятия началась забастовка, Александр Иванович потребовал доклада. После этого ситуация затихла. Пока сотрудники СК проводили проверку по причинам задержки, сотрудники вышли на линии.



Небезопасный город К подследственности СК относится 238 статья УК — оказание небезопасных услуг. Она достаточно популярна, в том числе в силу широкой сферы применения: семья отравилась арбузом; предприниматели не озаботились пожарной безопасностью, из-за чего дотла сгорел памятник архитектуры; водитель машины для развозки рабочих пилорамы попал в ДТП, погибли восемь человек. База данных ГАС «Правосудие» хранит информацию о 2,5 тысячи подобных дел только в Петербурге.



Формально подходящими под такую квалификацию могут считаться несколько петербургских историй, по которым о возбуждении дел не сообщалось.

Внимание Бастрыкина зацепило ДТП на Бестужевской. Один автобус отъезжал с остановки, оказался на встречной полосе, где в него въехал второй бирюзовый «Волгобас». Пострадали несколько пассажиров, в том числе подросток. Тяжелых травм не было, но внимание к технике и водителям городского общественного транспорта после реформы повышенное — кроме того, что они попадают в ДТП, они еще и горят. Бастрыкин требовал возбудить дело не только по конкретной аварии. Он ждал доклада в целом по автобусной составляющей: комментарии жителей идут вразрез с официальной статистикой, согласно которой аварий по вине водителей стало меньше. Горожане же настаивают — за рулем оказались бывшие «маршруточники», они не переобучены как следует, их езда агрессивна. В этом случае СК снова реагировал на неназванные сообщения в СМИ. Если гадать — подходит вот эта заметка, которая фактически рассказывает о комментарии местной жительницы в группе во «ВКонтакте», но появилась прямо перед заявлением СК.



Детский сад № 90 в Калининском районе города залило в разгар осени. Ремонтники сняли кровлю, на время перерыва прикрыли ее рекламными баннерами. Теперь ремонтировать придется не только крышу, но и несколько помещений на двух этажах здания. 78 канал рассказывал, что речь идет об ущербе в 12 миллионов рублей. Бастрыкин увидел в этом состав 238-й статьи, в сад приехали следователи. Информация о том, что дело зашло дальше доследственной проверки, не поступала.



Александр Иванович также требовал доложить ему о том, что произошло на детской площадке на проспекте Сизова. 12-летняя девочка мирно посреди дня качалась на цепочных качелях. Одна цепочка оборвалась, в итоге завалилась вообще вся конструкция. Ребенок получил травму живота и внутренних органов. Отважная девочка сама обратилась в больницу.

Хулиганы Александр Бастрыкин заступается в Петербурге и за тех, кто пострадал физически, особенно если потерпевший — ребенок, инвалид или пенсионер. Как правило, дела по историям с избиениями расследует полиция, но некоторые глава СК не доверил даже собственным подчиненным в городе на Неве.



К примеру, когда 41-летний сварщик из Волгограда хотел впечатлить свою спутницу и у Казанского собора совсем не в ту сторону запустил петарду, Бастрыкин велел переслать материалы по статье о хулиганстве в центральный аппарат. Женщина, в которую угодил снаряд, тяжело пострадала — виновник был готов помогать ей хотя бы финансово, для этого просил не отправлять его в СИЗО, но тщетно. Правда, судя по судебным базам, меру ему не продлевали, а значит, несмотря на генеральское внимание, сейчас он на свободе.

Другой случай — избиение школьницей подруги. Запись была опубликована в соцсетях и СМИ. 12-летняя девочка руками и ногами пинала сверстницу, а в конце заставила встать на колени и просить прощения. Бастрыкиным было поручено возбудить уголовное дело, но известно, что на момент публикации ролика девочки уже помирились, а родители пострадавшей писать заявление отказались.

Детально разобраться велел глава в СК в дорожном конфликте — на Суворовском проспекте в начале осени велосипедиста били трое агрессоров. За молодого человека заступилась пара пенсионеров, но и им досталось от ребят студенческого возраста. Пожилой мужчина вынужден был достать травматический пистолет. Дело было возбуждено по статье о хулиганстве.



Еще один петербургский злодей, о котором знает Александр Иванович, — это мужчина, который на улице Коллонтай напал на инвалида и отобрал у него телефон. Известно, что у преступника крепкое криминальное прошлое.



Наследие Кроме всего вышеперечисленного (а это, разумеется, не все), профессор Бастрыкин активно и в рамках своих полномочий отстаивает архитектурное наследие города. Уголовное дело о превышении полномочий потоком новостей из СК докатилось и до главы КГИОП Сергея Макарова. «Фонтанка» рассказывала о предыстории конфликта, который продолжается еще рядом уголовных дел — от внимания главы СК не уходит любой, даже не слишком разрушительный, пожар в зданиях с охраняемым наследием и даже просто рядом. В рамках очередного уголовного дела следователь затребовал у КГИОП информацию о почти 50 исторических объектах Петербурга (попадались экстравагантные искажения в адресах, объяснимые, видимо, тем, что делом опять же занимается не местное управление, а центральный аппарат). От охранного комитета ждут полного отчета — экспертизы, переписка, заключения комиссий и так далее.



Глава Следкома буквально на своем опыте знает, как должны проходить какие-либо работы в зданиях- памятниках. К примеру, петербургская академии СКР и комплекс зданий Санкт-Петербургского кадетского корпуса СКР занимают помещения на набережной Мойки, прямо рядом со дворцом Юсуповых кадеты квартируют. Культурный центр СК тоже здесь, на Мойке, 96. Здания, безусловно, охраняемые, и, безусловно, требуют ремонта. Бастрыкин раз в месяц проверяет, как проходят работы, и заслушивает доклады подчиненных. К слову, и петербургское ГСУ сидит не в новомодной стекляшке, а в особняке Монферрана. Впрочем, не всё так радужно: как выглядит часть наследия в руках СК, можно посмотреть здесь.

Прямого ответа на вопрос о том, с чем связан пристальный интерес главы федерального органа власти хоть и к родному Петербургу (Бастрыкин уроженец Пскова, но и школу, и вуз оканчивал в Петербурге, на юрфаке ЛГУ учился вместе с Путиным), из СК «Фонтанке» получить не удалось: фразу со ссылкой на УПК о том, что следователи проводят проверку по сообщениям о преступлениях в СМИ, можно трактовать в духе «сами слишком много пишете».



Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»

