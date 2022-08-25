Ссора юных петербурженок дошла до Бастрыкина. Девочку на камеру таскали за волосы, пинали и ставили на колени

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчинённым в Петербурге разобраться с избиением школьницы в Петербурге, которое подростки снимали на видео. Ставившая подругу на колени девочка уже знакома полиции.
Как сообщили в СКР, 25 августа Бастрыкин поручил руководству петербургского Следкома возбудить уголовное дело по факту драки школьниц на Меншиковском проспекте, видеозапись которой появилась в соцсетях. То, что происходит в ролике, вернее назвать избиением.
На кадрах девочка молча бьёт сверстницу руками и ногами, таскает её за волосы, роняет на спортплощадку. Та не сопротивляется, но все попытки встать и отойти пресекаются — её догоняют и снова бьют. За экзекуцией наблюдают другие подростки: напевают, подбадривают и делают ставки. В какой-то момент пострадавшая кричит «Хватит», зрители замечают, что «там бабушка смотрит» и агрессорша «ваще жёсткая», «сейчас убьёт».
Под конец записи девочке командуют встать на колени и извиниться. Она безропотно выполняет и просит у обидчицы прощения «за всё плохое, что сделала».
В администрации Калининского района «Фонтанке» подтвердили, что сам инцидент был в начале месяца. На видео подруги с непростыми отношениями, которые учатся в разных школах. Той, что била, 12 лет, её можно назвать проблемной. Девочка воспитывается в не самой благополучной семье, мать неоднократно привлекалась к ответственности за неисполнение родительских обязанностей, сама школьница состоит на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних.
С семьёй работают в меру полномочий, после снятой на камеру экзекуции подростка дополнительно поставили на внутришкольный контроль. Как уточнили в администрации, девочки успели помириться. При этом без внимания правоохранительных органов дело не обошлось, но семья пострадавшей писать заявление не стала.