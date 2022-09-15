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    Бастрыкин поручил организовать проверку после забастовки рабочих на территории «Адмиралтейских верфей»

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    Председатель СКР 15 сентября поручил организовать проверку по факту нарушения прав работников одного из предприятий Петербурга. Речь идет о сотне сотрудников подрядной организации «Эра», которые трудятся на территории «Адмиралтейских верфей».

    «Александр Иванович Бастрыкин поручил руководству ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организовать по данному факту процессуальную проверку и доложить об обстоятельствах произошедшего. Ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — докладывает пресс-служба Следственного комитета.

    «Фонтанка» писала о забастовке в четверг. Часть работников «Эры» якобы не получили расчет за июль. Руководство пообещало выплатить зарплаты до 20 сентября.

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