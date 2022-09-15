«Будут деньги, будет работа». На территории «Адмиралтейских верфей» забастовка, рабочие требуют зарплату

На территории завода «Адмиралтейские верфи» произошла забастовка. Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, около 100 сотрудников подрядной организации «Эра» вчера отказались работать, требуя выплаты причитающейся зарплаты. На видео, которое есть в распоряжении редакции, рабочие скандируют: «Будут деньги, будет работа», и требуют встречи с руководством.



По словам собеседника «Фонтанки», часть работников «Эры» не получили расчет за июль. Добиться встречи с директором предприятия не удалось, однако один из руководителей пообещал, что задолженность погасят до 20 сентября. По просьбе непосредственного начальства рабочие сегодня вернулись на линии, но трудятся «в замедленном режиме». Но, если до 20-го числа деньги не поступят, не исключена голодовка на рабочем месте.

