«Адмиралтейские верфи»: На предприятии горел строящийся траулер

Работы по локализации возгорания на территории судостроительного предприятия в Адмиралтейском районе Петербурга продолжаются.



Как уточнили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей» 2 августа, горел строящийся траулер. Какой точно, пока из-за задымления не видно. Известно только, что пострадавших в результате возгорания нет.



На видео очевидцев, которые появились в сообществе «ДТП и ЧП», видно, что дым поднимается с борта судна «Механик Маслак».