«Адмиралтейские верфи»: На предприятии горел строящийся траулер

Работы по локализации возгорания на территории судостроительного предприятия в Адмиралтейском районе Петербурга продолжаются.
Как уточнили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей» 2 августа, горел строящийся траулер. Какой точно, пока из-за задымления не видно. Известно только, что пострадавших в результате возгорания нет.
На видео очевидцев, которые появились в сообществе «ДТП и ЧП», видно, что дым поднимается с борта судна «Механик Маслак».
Его, судя по сайту ОСК, спустили на воду летом 2020 года. Этот большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 построили для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» (ООО «РРПК»).
Информация о дыме, который поднимается с территории «Адмиралтейских верфей», появилась около полудня. Читатели «Фонтанки» прислали фото.