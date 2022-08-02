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    «Адмиралтейские верфи»: На предприятии горел строящийся траулер

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    Работы по локализации возгорания на территории судостроительного предприятия в Адмиралтейском районе Петербурга продолжаются.

    Как уточнили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей» 2 августа, горел строящийся траулер. Какой точно, пока из-за задымления не видно. Известно только, что пострадавших в результате возгорания нет.

    На видео очевидцев, которые появились в сообществе «ДТП и ЧП», видно, что дым поднимается с борта судна «Механик Маслак».

    Его, судя по сайту ОСК, спустили на воду летом 2020 года. Этот большой морозильный рыболовный траулер проекта СТ-192 построили для ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» (ООО «РРПК»).

    Информация о дыме, который поднимается с территории «Адмиралтейских верфей», появилась около полудня. Читатели «Фонтанки» прислали фото.

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