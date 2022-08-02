На «Адмиралтейских верфях» тушили пожар, дымом заволокло Коломну

Дымом заволокло Коломну, Исаакий и частично Дворцовую площадь, где собиралась колонна к празднованию Дня ВДВ. Дым принесло с «Адмиралтейских верфей».
Читатели «Фонтанки» около полудня 2 августа сообщают о дыме, который поднимается со стороны «Новой Голландии» и уже окутал половину Адмиралтейского района. В пресс-службе НГ уточнили, что у них всё в порядке, а столб поднимается некоторое время со стороны «Адмиралтейских верфей».
В пресс-службе предприятия «Фонтанке» подтвердили, что у них был пожар, сейчас он локализован.