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    На «Адмиралтейских верфях» тушили пожар, дымом заволокло Коломну

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    Дымом заволокло Коломну, Исаакий и частично Дворцовую площадь, где собиралась колонна к празднованию Дня ВДВ. Дым принесло с «Адмиралтейских верфей».

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    Читатели «Фонтанки» около полудня 2 августа сообщают о дыме, который поднимается со стороны «Новой Голландии» и уже окутал половину Адмиралтейского района. В пресс-службе НГ уточнили, что у них всё в порядке, а столб поднимается некоторое время со стороны «Адмиралтейских верфей».

    Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

    В пресс-службе предприятия «Фонтанке» подтвердили, что у них был пожар, сейчас он локализован.

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    Фото: Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

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