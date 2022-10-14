Подробности ДТП с автобусами на Бестужевской, где пострадали 6 человек: оба водителя — иностранцы

Из шести пострадавших в ДТП с двумя автобусами на Бестужевской улице в Петербурге 13 октября пять — женщины (в том числе девочка) и один мужчина. Одна — гражданка Кыргызстана. Иностранцы и оба водителя. Некоторые подробности аварии «Фонтанка» узнала 14 октября.



По предварительной версии, вчера в 9:30 на Бестужевской, 75, на полосу встречного движения выехал 35-летний водитель автобуса № 183 и врезался во встречный автобус № 271. Обе машины — «Волгабас», принадлежат ООО «Автотранспортная компания».

Оба водителя работают в ООО «Вест сервис», иностранцы. Про предполагаемого виновника известно, что он приехал из Кыргызстана в 2019 году на заработки, на миграционном учёте не состоит, в этом году один раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. После аварии его доставили в отдел полиции, составили протокол по статье 18.8, часть 3, КоАП РФ (за нарушение правил пребывания в РФ) и поместили под стражу. 67-летний водитель второй машины — из Узбекистана, имеет запрет на въезд, с начала года на нарушениях ПДД его ловили восемь раз.

Все пострадавшие — пассажиры автобуса № 183, которым управлял предполагаемый виновник. 14-летняя девочка, семиклассница, по данным «Фонтанки», получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб подбородка и в состоянии средней тяжести была доставлена в детскую больницу № 19. Пострадавшим женщинам от 59 до 22 лет, живут в Петербурге, самая молодая — гражданка Кыргызстана. У них и сотрясения, и переломы, и ушибы, одной женщине выбило зубы. Пострадавшему мужчине — 29 лет, он из Никольского, что под Гатчиной. Пятерых в удовлетворительном состоянии доставили в больницу № 3, а 35-летнюю женщину в состоянии средней тяжести — в больницу № 17.

