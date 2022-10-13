В лобовом ДТП с автобусами на Бестужевской пострадали 6 человек, в том числе 14-летняя девочка

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Полиция Петербурга ведет проверку по факту серьезной аварии с автобусами в Красногвардейском районе. По уточненным данным, в ней пострадали шесть человек, в том числе девочка-подросток.
В 9:30 13 октября на Бестужевской улице столкнулись два рейсовых автобуса «Волгобас» одного и того же перевозчика. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 67-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, управляя автобусом маршрута «Станция метро «Ладожская» — проспект Маршака», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом маршрута «Заневский проспект — Толубеевский проезд», за рулем которого был 35-летний мигрант.
В салоне первого автобуса в момент ДТП находились 15 пассажиров, во втором — пятеро. В результате аварии пострадали пятеро взрослых и 14-летняя девочка. В состоянии средней тяжести их доставили в больницу.
В то же время, по данным комитета по транспорту Петербурга, на «встречку» выехал автобус 271-го маршрута. В ведомстве сообщили, что предположительный виновник аварии — 1986 года рождения и имеет общий стаж работы 13 лет. Перед выходом на рейс водитель проходит обязательный медосмотр, включая проверку на алкоголь и наркотики, замеры давления, температуры и пульса, и мужчина чувствовал себя нормально. Ранее в комитете отмечали, что виновник будет уволен. (Новость дополнена в 13:17.)