В лобовом ДТП с автобусами на Бестужевской пострадали 6 человек, в том числе 14-летняя девочка

Полиция Петербурга ведет проверку по факту серьезной аварии с автобусами в Красногвардейском районе. По уточненным данным, в ней пострадали шесть человек, в том числе девочка-подросток.

В 9:30 13 октября на Бестужевской улице столкнулись два рейсовых автобуса «Волгобас» одного и того же перевозчика. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 67-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, управляя автобусом маршрута «Станция метро «Ладожская» — проспект Маршака», не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом маршрута «Заневский проспект — Толубеевский проезд», за рулем которого был 35-летний мигрант.