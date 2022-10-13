Авария с автобусами на Бестужевской, в которой пострадал подросток, станет уголовным делом

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после столкновения автобусов на Бестужевской улице в Петербурге. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, водитель «Волгобаса» на маршруте «Станция метро «Ладожская» — проспект Маршака» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с таким же автобусом маршрута «Заневский проспект — Толубеевский проезд».
Как писала «Фонтанка», в ДТП пострадали пятеро взрослых и 14-летняя девочка. Они попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. В комитете по транспорту сообщали, что предположительный виновник аварии — водитель 1986 года рождения.