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    Авария с автобусами на Бестужевской, в которой пострадал подросток, станет уголовным делом

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    Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после столкновения автобусов на Бестужевской улице в Петербурге. Об этом 13 октября сообщает пресс-служба ведомства.

    По предварительным данным, водитель «Волгобаса» на маршруте «Станция метро «Ладожская» — проспект Маршака» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с таким же автобусом маршрута «Заневский проспект — Толубеевский проезд».

    Как писала «Фонтанка», в ДТП пострадали пятеро взрослых и 14-летняя девочка. Они попали в больницу в состоянии средней степени тяжести. В комитете по транспорту сообщали, что предположительный виновник аварии — водитель 1986 года рождения.

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