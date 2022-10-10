Смольный отчитался о снижении числа серьезных автобусных аварий после реформы. Доклада по этой теме ждал Бастрыкин

В июле — октябре 2022 года в Петербурге произошло 16 серьёзных ДТП (то есть с пострадавшими) по вине водителей автобусов. Это на 30 % меньше, чем год назад.



Статистикой 10 октября с «Фонтанкой» поделился комитет по транспорту. Речь идет о периоде с 1 июля до 1 октября. Погибших в этих ДТП не было, число пострадавших снизилось на 12 % .



Напомним, с 15 июля в Петербурге окончательно заработала новая модель транспортного обслуживания. Однако в начале октября глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить ему о ситуации с общественным транспортом в Петербурге. Поводом стало некое обращение от жительницы Петербурга, о котором сообщило некое СМИ. Под описание подходит комментарий под фото от 1 октября с притершимися на Владимирском проспекте автобусами. Кроме того, Следком отсылал к сообщениям СМИ, согласно которым в первый месяц работы новой модели произошло 85 ДТП с автобусами, к мнению горожан о том, что водители маршруток пересели в большие автобусы, и к экспертным высказываниям.

