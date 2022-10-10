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    Смольный отчитался о снижении числа серьезных автобусных аварий после реформы. Доклада по этой теме ждал Бастрыкин

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    В июле — октябре 2022 года в Петербурге произошло 16 серьёзных ДТП (то есть с пострадавшими) по вине водителей автобусов. Это на 30 % меньше, чем год назад.

    Статистикой 10 октября с «Фонтанкой» поделился комитет по транспорту. Речь идет о периоде с 1 июля до 1 октября. Погибших в этих ДТП не было, число пострадавших снизилось на 12 %.

    Напомним, с 15 июля в Петербурге окончательно заработала новая модель транспортного обслуживания. Однако в начале октября глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным доложить ему о ситуации с общественным транспортом в Петербурге. Поводом стало некое обращение от жительницы Петербурга, о котором сообщило некое СМИ. Под описание подходит комментарий под фото от 1 октября с притершимися на Владимирском проспекте автобусами. Кроме того, Следком отсылал к сообщениям СМИ, согласно которым в первый месяц работы новой модели произошло 85 ДТП с автобусами, к мнению горожан о том, что водители маршруток пересели в большие автобусы, и к экспертным высказываниям.

    Как пояснили в комтрансе, если поступает информация о нарушении водителем ПДД, проводится проверка и водитель отстраняется от работы. Допустившие нарушения сотрудники направляются на переобучение, заносятся в стоп-лист и до пересдачи зачета не допускаются на линию. «В зависимости от степени и тяжести нарушения к водителю могут быть применены меры дисциплинарного и материального характера, а также принято решение о переводе на другие маршруты, назначении испытательного срока или увольнении, — пояснили в комитете. — Сейчас ведется работа по оснащению автобусов системой предотвращения дорожно-транспортных происшествий и помощи водителю».

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