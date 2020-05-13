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13.05.2020 14:39
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В Петербурге задержали подозреваемого в покушении на убийство у «Приморской». Но не того, кого назвала жертва

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в февральском покушении на убийство у станции метро «Приморская». Об этом 13 мая сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. За время расследования сменилась как статья, так и личность нападавшего.

28 февраля у дома № 33 по улице Одоевского между двумя торговцами случился конфликт, в результате которого 48-летний не зарегистрированный в Петербурге гражданин сопредельного государства получил пулю в грудь. Его оппонент скрылся, но жертва смогла назвать прибывшей полиции имя — Виорел Липка. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, Липку, известного по своим акциям с бесплатной раздачей еды, искали.

Однако в итоге полиция пришла за его родственником по линии жены. По данным «Фонтанки», теперь подозреваемый — 48-летний мужчина с фамилией Харчилава. И проходит он уже не по «хулиганке», а по полноценному покушению на убийство.

Решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.

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Комментарии (1)

GreenGrass
Территория у м. Приморская настоящий рассадник маргиналов и прочих асоциальных личностей, не смотря на то, что это первая станция которую посещают интуристы прибывшие морским путём... "Окно в Европу" к тому же загораживает тот самый облезлый сарай из сэндвич панелей по указанному адресу д.33
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