В Петербурге задержали подозреваемого в покушении на убийство у «Приморской». Но не того, кого назвала жертва

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в февральском покушении на убийство у станции метро «Приморская». Об этом 13 мая сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. За время расследования сменилась как статья, так и личность нападавшего.



28 февраля у дома № 33 по улице Одоевского между двумя торговцами случился конфликт, в результате которого 48-летний не зарегистрированный в Петербурге гражданин сопредельного государства получил пулю в грудь. Его оппонент скрылся, но жертва смогла назвать прибывшей полиции имя — Виорел Липка. Было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, Липку, известного по своим акциям с бесплатной раздачей еды, искали.

