В Петербурге задержали подозреваемого в покушении на убийство у «Приморской». Но не того, кого назвала жертва
Полиция Петербурга задержала подозреваемого в февральском покушении на убийство у станции метро «Приморская». Об этом 13 мая сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу. За время расследования сменилась как статья, так и личность нападавшего.
28 февраля у дома
Однако в итоге полиция пришла за его родственником по линии жены. По данным «Фонтанки», теперь подозреваемый — 48-летний мужчина с фамилией Харчилава. И проходит он уже не по «хулиганке», а по полноценному покушению на убийство.
Решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения.