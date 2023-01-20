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    Пока не остыли булки. В Приморском районе начали сносить ТЦ «Лидер», арендаторов попросили на выход

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    Возле метро «Комендантский проспект» утром 20 января начали сносить ТЦ «Лидер». Как сообщают читатели «Фонтанки», пока сотрудники СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» снимают двери в торговые точки. Визит стал неожиданностью для арендаторов. «Пекарня, например, напекла кучу булок. Теперь спасают продукцию как могут», — сообщает читатель.

    В комитете по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) «Фонтанке» подтвердили, что совместно с подведомственным учреждением ЦПЭИГИ приступили к освобождению земельного участка на Гаккелевской улице. Трехэтажный ТЦ занимает городскую территорию незаконно и имеет множество нарушений в части его возведения и эксплуатации, пояснили в пресс-службе.

    Так, при возведении комплекса были значительно нарушены допустимые площадь, высота и этажность торгового объекта. Кроме того, торговый центр построен в зоне градостроительных ограничений, которые являются системами жизнеобеспечения Приморского района Петербурга. «По оценкам специалистов, в случае их повреждения или износа, проведение работ будет невозможным, а значит, могут пострадать граждане, находящиеся внутри и снаружи торгового комплекса», — подчеркнули в ККИ.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    По данным ведомства, на комплекс жаловались жители. А собственник и пользователи комплекса неоднократно привлекались к административной ответственности за самовольное размещение элементов благоустройства, неисполнение антикоронавирусных требований, нарушения правил продажи алкогольной продукции и так далее.

    Из-за многократных злоупотреблений город расторг договор аренды. Арендатор отказался освобождать землю и обратился в суд. На время разбирательства был наложен запрет на снос. Но на сегодняшний день расторжение договора признано обоснованным, обеспечительные меры сняты, подчеркнули в ККИ. Во время разбирательства арендатор платил за использование участка неполную стоимость. На сегодняшний день долг по арендной плате перед городом составляет более 2 млн рублей, сообщили в ККИ.

    В ведомстве настаивают, что уведомили торговцев о предстоящем сносе еще 6 апреля. «Таким образом, предоставлялся достаточный срок на освобождение и демонтаж комплекса, однако по сегодняшний день торговый объект продолжали использовать в отсутствие законных оснований», — подчеркнули в ККИ.

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