Пока не остыли булки. В Приморском районе начали сносить ТЦ «Лидер», арендаторов попросили на выход

Возле метро «Комендантский проспект» утром 20 января начали сносить ТЦ «Лидер». Как сообщают читатели «Фонтанки», пока сотрудники СПб ГКУ «Центр повышения эффективности использования государственного имущества» снимают двери в торговые точки. Визит стал неожиданностью для арендаторов. «Пекарня, например, напекла кучу булок. Теперь спасают продукцию как могут», — сообщает читатель.



В комитете по контролю за имуществом Петербурга (ККИ) «Фонтанке» подтвердили, что совместно с подведомственным учреждением ЦПЭИГИ приступили к освобождению земельного участка на Гаккелевской улице. Трехэтажный ТЦ занимает городскую территорию незаконно и имеет множество нарушений в части его возведения и эксплуатации, пояснили в пресс-службе.



Так, при возведении комплекса были значительно нарушены допустимые площадь, высота и этажность торгового объекта. Кроме того, торговый центр построен в зоне градостроительных ограничений, которые являются системами жизнеобеспечения Приморского района Петербурга. «По оценкам специалистов, в случае их повреждения или износа, проведение работ будет невозможным, а значит, могут пострадать граждане, находящиеся внутри и снаружи торгового комплекса», — подчеркнули в ККИ.



Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





По данным ведомства, на комплекс жаловались жители. А собственник и пользователи комплекса неоднократно привлекались к административной ответственности за самовольное размещение элементов благоустройства, неисполнение антикоронавирусных требований, нарушения правил продажи алкогольной продукции и так далее.



Из-за многократных злоупотреблений город расторг договор аренды. Арендатор отказался освобождать землю и обратился в суд. На время разбирательства был наложен запрет на снос. Но на сегодняшний день расторжение договора признано обоснованным, обеспечительные меры сняты, подчеркнули в ККИ. Во время разбирательства арендатор платил за использование участка неполную стоимость. На сегодняшний день долг по арендной плате перед городом составляет более 2 млн рублей, сообщили в ККИ.

