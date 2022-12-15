Грипп — похититель Нового года: в Петербурге маски, каникулы и ёлки под угрозой

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Позабытый на время коронавируса грипп в этом декабре громко напомнил о себе в Петербурге. Под ударом дети. Роспотребнадзор ввел маски (пока не для всех), а Смольный по желанию отправляет младшую школу на каникулы досрочно. Это должно помочь спасти новогодние ёлки, которых так ждут ребята. Если не получится сбить темпы заболеваемости, то придется отменять. «Фонтанка» рассказывает последние новости об эпидемии, которая угрожает самому праздничному духу.



Ситуация сложная. Если в первые 10 дней декабря с ОРВИ и гриппом в Петербурге госпитализировали около 140 детей в день, то теперь — до 200 ребят в сутки, озвучили в эфире правительственного телеканала «Санкт-Петербург» данные от председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.



Главный врач детской городской клинической больницы № 5 им. Филатова Людмила Исанкина и глава петербургского Роспотребнадзора Наталия Башкетова уточнили, что интенсивнее всего поражаются маленькие петербуржцы 7–10 лет . Родителям Исанкина рекомендовала внимательно отнестись к детям: стойкая, плохо снижаемая температура, сыпь, возраст до 3 лет, дыхательные нарушения (сиплость голоса, одышка) — повод для вызова врача и решения вопроса о необходимости госпитализации.



Уже более 70 тысяч школьников в Петербурге болеют ОРВИ и гриппом. На дистанте находятся 244 класса в 71-й школе, заявила вице-губернатор Ирина Потехина. И их число продолжает увеличиваться. Резервные койки для детей готовятся развернуть в больнице им. Боткина .

«Поэтому мною была дана рекомендация правительству города рассмотреть возможность о переводе начальной школы... то есть объявить каникулы раньше», — заявила Наталия Башкетова 14 декабря.

Неожиданные каникулы — не совсем то, чему бы обрадовались все родители младших школьников. Поэтому в Смольном предложили меру, которая, по мнению Потехиной, всех устроит.



До 20 декабря школьники с 1-го по 4-й класс завершат программу второй четверти. Всем детям будут выставлены оценки. И по желанию родители могут забрать их на ранние каникулы. При этом вся начальная школа продолжит работать — но уже в режиме дополнительного образования. Не каждая семья сможет изменить свой рабочий график, и у родителей останется возможность приводить детей в классы в обычном режиме. При условии, конечно, что дети здоровы.



При этом школьники с 5-го по 11-й класс будут учиться в обычном режиме. Но если в классе заболевает больше 20 % детей (то есть, например, 6 человек из 30), он будет переводиться на удаленный формат как минимум на неделю. Детские сады будут работать как обычно. Но должны обеспечить строгий входной контроль — как для малышей, так и для сотрудников, чтобы не приносить инфекцию в коллектив.



Ожидается, что начальная школа с 21 декабря опустеет примерно наполовину, снизится заболеваемость среди детей и членов их семей. А значит, смогут состояться и все новогодние мероприятия. Классы, которые не успеют провести ёлки до 21 декабря, смогут сделать это по заранее утверждённому графику. При условии, что заболеваемость не продолжит и дальше расти и они не будут запрещены Роспотребнадзором.

«Надеемся, что введенные ограничения помогут сдержать дальнейшее распространение инфекции и сохранить здоровье горожан в преддверии новогодних праздников. Потому что дальнейшее ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в части заболеваемости гриппом, ОРВИ может привести к полной отмене новогодних детских праздников, чего бы не хотелось», — пригрозила Наталия Башкетова.



В решительности её ведомства сомневаться не приходится — Роспотребнадзор уже вернул Петербургу масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях всех форм собственности и в учреждениях социального обслуживания. Вернулись контроль температуры на входе, усиленная дезинфекция на транспорте. QR-коды, как в коронавирус, и всеобщие маски пока не возвращаются.



«О введении масочного режима в городе мы не говорим сейчас. Но в части профилактики, собственной защиты это рекомендовано», — сказала глава петербургского Роспотребнадзора.



Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

