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    Масочный режим вводится в Петербурге. Но не для всех

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    Масочный режим и другие привычные по коронавирусу меры возвращаются, но не для всех, постановила главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова.

    С 14 декабря, согласно опубликованному на сайте городского Роспотребнадзора постановлению Башкетовой, в Петербурге вводится масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях всех форм собственности. Возвращается масочный режим и в учреждения социального обслуживания.

    Также предписано госпитализировать больных гриппом, другими ОРВИ, внебольничными пневмониями и COVID-19 «с соблюдением условий, исключающих внутрибольничную передачу инфекций». В том числе — разграничив потоки больных.

    Вводится запрет на допуск посетителей к пациентам, находящимся в учреждениях закрытого и стационарного типа, за исключением лиц, осуществляющих уход за тяжелыми и лежачими пациентами.

    Помощь населению с признаками ОРВИ предписано оказывать преимущественно на дому. Введен запрет на плановую госпитализацию детей в медицинские стационары, за исключением заболеваний и состояний, которые не терпят отсрочки или угрожают окружающим.

    18 октября петербургский Роспотребнадзор отменил коронавирусные ограничения, которые были введены еще весной 2020 года в медицинских и социальных учреждениях. Некоторые городские запреты при этом были продлены Смольным до 31 декабря.

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