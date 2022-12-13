Масочный режим вводится в Петербурге. Но не для всех

Масочный режим и другие привычные по коронавирусу меры возвращаются, но не для всех, постановила главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова.



С 14 декабря, согласно опубликованному на сайте городского Роспотребнадзора постановлению Башкетовой, в Петербурге вводится масочный режим в стационарных и амбулаторных медицинских организациях всех форм собственности. Возвращается масочный режим и в учреждения социального обслуживания.



Также предписано госпитализировать больных гриппом, другими ОРВИ, внебольничными пневмониями и COVID-19 «с соблюдением условий, исключающих внутрибольничную передачу инфекций». В том числе — разграничив потоки больных.

