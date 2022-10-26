Они еще существуют. Смольный продлил «ковидные» ограничения до Нового года

Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил действие 121-го «коронавирусного» постановления. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Смольного.
«Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 декабря», — сказано в сообщении.
18 октября Роспотребнадзор отменил введенные в 2020 году ограничения в медицинских и социальных учреждениях города. Однако Смольный снимать запреты отказался. В Петербурге все еще нельзя проводить публичные мероприятия, в том числе митинги, без специальных согласований, а также курить кальяны в общественных местах.