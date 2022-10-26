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    Они еще существуют. Смольный продлил «ковидные» ограничения до Нового года

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    11 комментариев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов продлил действие 121-го «коронавирусного» постановления. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба Смольного.

    «Действие всех ранее не отмененных ограничений продлевается по 31 декабря», — сказано в сообщении.

    18 октября Роспотребнадзор отменил введенные в 2020 году ограничения в медицинских и социальных учреждениях города. Однако Смольный снимать запреты отказался. В Петербурге все еще нельзя проводить публичные мероприятия, в том числе митинги, без специальных согласований, а также курить кальяны в общественных местах.

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    ЛАЙК1
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    ГНЕВ11
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    Комментарии 11

    Прелестно26 Окт 2022 в 22:04
    а таки они есть, ограничения!
    +1−0
    26609791526 Окт 2022 в 22:00
    Идиотизм
    +2−0
    Диванный Эксперт26 Окт 2022 в 21:55
    А когда митинги давали какой-либо результат? Кроме суеты, разумеется.
    +0−1
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