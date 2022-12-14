Младшая школа в Петербурге с 21 декабря закончит учиться: как это будет

Уроки в младшей школе закончатся, но детей там всё равно можно будет оставить. Главный санитарный врач Наталия Башкетова, вице-губернатор Ирина Потехина и директора школ согласовали схему, которая, по задумке, и гриппу помешает распространяться, и минимизирует проблемы родителям, которым не с кем оставить детей.

Короткое описание из шести пунктов опубликовано на странице Потехиной в соцсети «ВКонтакте» 14 декабря: