Младшая школа в Петербурге с 21 декабря закончит учиться: как это будет

Уроки в младшей школе закончатся, но детей там всё равно можно будет оставить. Главный санитарный врач Наталия Башкетова, вице-губернатор Ирина Потехина и директора школ согласовали схему, которая, по задумке, и гриппу помешает распространяться, и минимизирует проблемы родителям, которым не с кем оставить детей.
Короткое описание из шести пунктов опубликовано на странице Потехиной в соцсети «ВКонтакте» 14 декабря:
- до 20 декабря школьники с 1-го по 4-й класс завершат программу второй четверти. Всем детям будут выставлены оценки. И по желанию родители могут забрать их на ранние каникулы. Таким образом, можно будет предотвратить не только заболеваемость самих детей, но и членов семьи;
- при этом вся начальная школа продолжит работать — но уже в режиме дополнительного образования. Не каждая семья сможет изменить свой рабочий график, и у родителей останется возможность приводить детей в классы в обычном режиме. При условии, что дети здоровы;
- новогодние мероприятия для младшей школы отменять не планируется — дети очень их ждут. Классы, которые не успеют провести «елки» до 21 декабря, смогут сделать это по заранее утверждённому графику.
- школьники с 5-го по 11-й класс будут учиться в обычном режиме. Но если в классе заболевает больше 20% детей, надо переводить весь класс на удаленный формат как минимум на неделю;
- продолжает действовать смешанный формат: на Городском портале дистанционного обучения по всем темам подготовлены уроки, которые можно использовать для самостоятельных занятий. При малейших сомнениях родителям рекомендуется воспользоваться смешанным форматом;
- детские сады будут работать как обычно. Но должны обеспечить строгий входной контроль — как для малышей, так и для сотрудников, чтобы не приносить инфекцию в коллектив.
Как отмечает Потехина, все эти меры позволят сохранить новогодние каникулы — чтобы дети могли провести их на праздничных мероприятиях, а не с высокой температурой в постели.