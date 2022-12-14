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    Глава петербургского Роспотребнадзора высказалась про введение масочного режима в городе

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    Масочного режима в Петербурге для всех пока нет, но рекомендация о нём есть, заявила главный санитарный врач Наталия Башкетова.

    «Лучшая защита от распространения вирусных инфекций, которые передаются воздушно-капельным путём, — это в первую очередь маски. Поэтому горожане должны просто понимать и с пониманием относиться, чтобы защитить свое здоровье — обеспечить хотя бы в общественном транспорте масками (себя). О введении масочного режима в городе мы не говорим сейчас. Но в части профилактики, собственной защиты это рекомендовано», — сказала Башкетова 14 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

    Тем не менее в ряде учреждений Петербурга маски вернулись уже с 14 декабря — подробнее в постановлении Башкетовой, которое публиковала «Фонтанка».

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