Глава петербургского Роспотребнадзора высказалась про введение масочного режима в городе

Масочного режима в Петербурге для всех пока нет, но рекомендация о нём есть, заявила главный санитарный врач Наталия Башкетова.



«Лучшая защита от распространения вирусных инфекций, которые передаются воздушно-капельным путём, — это в первую очередь маски. Поэтому горожане должны просто понимать и с пониманием относиться, чтобы защитить свое здоровье — обеспечить хотя бы в общественном транспорте масками (себя). О введении масочного режима в городе мы не говорим сейчас. Но в части профилактики, собственной защиты это рекомендовано», — сказала Башкетова 14 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».