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    Перекресток у метро «Дыбенко» в плотном белом паре

    ОРВИ идет в атаку. «Фонтанка» показывает постановление, которое возвращает в Петербурге масочный режим

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    «Фонтанка» публикует постановление Роспотребнадзора, которое с 14 декабря, хоть и не везде, но возвращает Петербургу привычный по коронавирусу масочный режим. Мера вынужденная — главный санитарный врач Наталия Башкетова отметила вспышку ОРВИ и гриппа.

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    Как писала «Фонтанка», масочный режим вернется не для всех — в социальные и медицинские учреждения. Кроме того, вводится контроль на входе в учебные учреждения, а если в классе или группе заболел каждый пятый — детей отправят домой. Усиливается дезинфекция на транспорте. Всё из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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