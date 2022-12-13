ОРВИ идет в атаку. «Фонтанка» показывает постановление, которое возвращает в Петербурге масочный режим

«Фонтанка» публикует постановление Роспотребнадзора, которое с 14 декабря, хоть и не везде, но возвращает Петербургу привычный по коронавирусу масочный режим. Мера вынужденная — главный санитарный врач Наталия Башкетова отметила вспышку ОРВИ и гриппа.
Как писала «Фонтанка», масочный режим вернется не для всех — в социальные и медицинские учреждения. Кроме того, вводится контроль на входе в учебные учреждения, а если в классе или группе заболел каждый пятый — детей отправят домой. Усиливается дезинфекция на транспорте. Всё из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.