В Петербурге резкий рост ОРВИ и гриппа: вводятся защитные меры

В своём постановлении от 13 декабря она заявила, что отмечает осложнение эпидемической ситуации в Северной столице. За неделю с 5 по 11 декабря, по её словам, суммарная заболеваемость совокупного населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. А уровень недельного эпидемического порога для детей 7–14 лет превышен на 71,1%. В общей структуре заболеваемости на долю детей приходится 55%.

Эпидемиологическая ситуация с ОРВИ и гриппом в Петербурге резко ухудшилась — порог превышен, заявила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

Кроме того, увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации. На долю госпитализированных детей приходится 73%.



В связи с этим Башкетова частично вернула масочный режим в Петербурге с 14 декабря и постановила отправлять по домам классы и группы с заболевшими учениками.

