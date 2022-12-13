    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -6

    3 м/с, южн

    748мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.21eur66.7
    ТЕМА ДНЯ

    Перекресток у метро «Дыбенко» в плотном белом паре

    В Петербурге резкий рост ОРВИ и гриппа: вводятся защитные меры

    6812
    2 комментария

    Эпидемиологическая ситуация с ОРВИ и гриппом в Петербурге резко ухудшилась — порог превышен, заявила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

    В своём постановлении от 13 декабря она заявила, что отмечает осложнение эпидемической ситуации в Северной столице. За неделю с 5 по 11 декабря, по её словам, суммарная заболеваемость совокупного населения гриппом и другими ОРВИ превысила недельный эпидемический порог на 76,7%. А уровень недельного эпидемического порога для детей 7–14 лет превышен на 71,1%. В общей структуре заболеваемости на долю детей приходится 55%.

    Кроме того, увеличилось число больных с признаками тяжелой и среднетяжелой форм острой респираторной инфекции, нуждающихся в госпитализации. На долю госпитализированных детей приходится 73%.

    В связи с этим Башкетова частично вернула масочный режим в Петербурге с 14 декабря и постановила отправлять по домам классы и группы с заболевшими учениками.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ5
    ГНЕВ7
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close