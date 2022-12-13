    Сейчас

    -2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -2˚C

    Пасмурно, снег

    Ощущается как -6

    3 м/с, южн

    748мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd63.21eur66.7
    ТЕМА ДНЯ

    Перекресток у метро «Дыбенко» в плотном белом паре

    Школьные классы с ОРВИ отправят по домам: постановление петербургского Роспотребнадзора

    4790
    1 комментарий

    Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова выпустила постановление об усилении противоэпидемического режима из-за роста заболеваемости ОРВИ.

    Документ, который опубликован на сайте петербургского Роспотребнадзора, с 14 декабря предписывает руководителям образовательных учреждений всех форм собственности приостановить учебный процесс не меньше чем на неделю в образовательных учреждениях, группах, классах в случае отсутствия 20% и более учащихся с признаками ОРВИ.

    Кроме того, предписано обеспечить контроль за организацией ежедневных «утренних фильтров» при входе в образовательные учреждения с обязательной бесконтактной термометрией, выявлением детей и сотрудников с признаками ОРВИ и отстранением их от учебного процесса.

    Это же постановление возвращает масочный режим, но не для всех, и другие противоэпидемические меры в Петербурге. Например, усиленную дезинфекцию в транспорте.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close