Школьные классы с ОРВИ отправят по домам: постановление петербургского Роспотребнадзора

Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова выпустила постановление об усилении противоэпидемического режима из-за роста заболеваемости ОРВИ.



Документ, который опубликован на сайте петербургского Роспотребнадзора, с 14 декабря предписывает руководителям образовательных учреждений всех форм собственности приостановить учебный процесс не меньше чем на неделю в образовательных учреждениях, группах, классах в случае отсутствия 20% и более учащихся с признаками ОРВИ.



Кроме того, предписано обеспечить контроль за организацией ежедневных «утренних фильтров» при входе в образовательные учреждения с обязательной бесконтактной термометрией, выявлением детей и сотрудников с признаками ОРВИ и отстранением их от учебного процесса.

