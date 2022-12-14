В Петербурге больше 70 тысяч школьников заболели гриппом и ОРВИ

Более 70 тысяч школьников в Петербурге уже болеют ОРВИ и гриппом. На дистанте находятся две с половиной сотни классов, заявила вице-губернатор Ирина Потехина.



«Сегодня количество заболевших гриппом и ОРВИ школьников в Петербурге превысило 70 тысяч человек. На дистанционный формат переведены 244 класса в 71 школе. И темпы заболеваемости продолжают расти», — сообщила Потехина 14 декабря на своей странице в «ВКонтакте».

Главный врач детской городской клинической больницы №5 им. Н.Ф. Филатова Людмила Исанкина добавила в эфире канала «Санкт-Петербург» 14 декабря, что в первые недели декабря госпитализация детей выросла в 1,8 раза. В первую очередь болезни подвержены дети до 10 лет.