Младшая школа в Петербурге закончит учиться к 20 декабря из-за ОРВИ и гриппа

Начальная школа в Петербурге с 21 декабря может уйти на каникулы из-за ОРВИ и гриппа, заявила вице-губернатор Ирина Потехина.

«Мы рассматривали раннюю возможность ухода на каникулы. Но мы понимаем, что у семей есть планы. Поэтому мы предлагаем меру которая всех устраивает: до 20 декабря вся начальная школа завершит программу. До 20 числа всем детям будут выставлены оценки. И если семья готова забрать ребенка на каникулы — она сможет это сделать», — сказала Потехина в эфире канала Санкт-Петербург 14 декабря.

При этом, по её словам, школы продолжат работать, но в них будут не уроки, а кружки, развивающие игры. И в будущем — ёлки. Пока Роспотребнадзор их не запрещает. Но если ситуация будет ухудшаться, то праздничные мероприятия придется отменить. До половины родителей ребенка скорее всего заберут — домой или к бабушкам, оценивает перспективы решения Потехина.