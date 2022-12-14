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    Роспотребнадзор рекомендовал объявить досрочные каникулы младшим школьникам в Петербурге

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    Главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова предложила правительству города объявить каникулы для младшей школы из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом.

    «Интенсивно поражаются дети 7 — 10 лет. Это как раз начальная школа. Поэтому мною была дана рекомендация правительству города рассмотреть возможность о переводе начальной школы... то есть объявить каникулы раньше», — сказала Башкетова 14 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург»

    Эпидемиологическая ситуация с ОРВИ и гриппом в Петербурге резко ухудшилась, порог превышен, накануне заявила Башкетова и предписала вернуть масочный режим с другими защитными мерами.

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