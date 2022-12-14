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    Роспотребнадзор грозится похитить новогодние ёлки у детей в Петербурге

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    Ухудшение обстановки с гриппом и ОРВИ в Петербурге грозит полной отменой новогодних детских праздников, пригрозила главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

    «Надеемся, что введенные ограничения помогут сдержать дальнейшее распространение инфекции и сохранить здоровье горожан в преддверии новогодних праздников. Потому что дальнейшее ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в части заболеваемости гриппом, ОРВИ может привести к полной отмене новогодних детских праздников, чего бы не хотелось», — отметила Башкетова 14 декабря в эфире канала «Санкт-Петербург».

    В Петербурге число заболевших гриппом и ОРВИ школьников уже превысило 70 тысяч человек. Младшая школа в Петербурге с 21 декабря закончит учиться, чтобы сдержать распространение инфекции: как это будет — читайте здесь.

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