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    Виктор Бут вступил в ЛДПР

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    39 комментариев

    Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут вступил в ЛДПР. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале.

    Telegram-канал ЛДПР

    Бут, уточнили в публикации, поблагодарил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и основателя партии Владимира Жириновского за помощь в освобождении из США.

    Как стало известно 8 декабря, россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. После обмена он дал интервью телеканалу Russia Today. Он рассказал о тюремном быте и способах борьбы с негативными эмоциями. «Фонтанка» кратко пересказала услышанное.

    Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате операции американских спецслужб. Ему предъявили обвинения в подготовке сговора с целью убийства граждан США, военнослужащих США, с целью материальной поддержки терроризма и незаконного оборота портативных ракет «земля-воздух». Ему дали 25 лет тюрьмы, вину он не признал.

    Летом стало известно, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Вопрос обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен.

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    Комментарии 39

    Kezevo12 Дек 2022 в 12:09
    Жириновского теперь благодари не благодари ему все равно)
    +0−0
    Local12 Дек 2022 в 12:05
    "поблагодарил основателя партии Владимира Жириновского" ©
    Это тет-а-тет,через партийного медиума, что ли?
    +1−0
    Kezevo12 Дек 2022 в 11:57
    Предсказуемо....
    +2−0
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