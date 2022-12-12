Освобожденный из американской тюрьмы Виктор Бут вступил в ЛДПР. Об этом 12 декабря сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале.
Telegram-канал ЛДПР
Бут, уточнили в публикации, поблагодарил председателя ЛДПР Леонида Слуцкого и основателя партии Владимира Жириновского за помощь в освобождении из США.
Как стало известно 8 декабря, россиянина Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. После обмена он дал интервью телеканалу Russia Today. Он рассказал о тюремном быте и способах борьбы с негативными эмоциями. «Фонтанка» кратко пересказала услышанное.