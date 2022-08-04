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    Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер, которую осудили на 9 лет за контрабанду наркотиков

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    Президент США Джо Байден назвал неприемлемым решение Химкинского городского суда, приговорившего американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за ввоз в Россию наркотиков. Заявление главы Белого дома вечером 4 августа опубликовано на сайте Белого дома.

    Байден считает, что в России спортсменку удерживают необоснованно, и «все в мире об этом знают». Также Байден требует немедленно освободить Грайнер и «отпустить к её близким и к её команде». Администрация президента США продолжит неустанно добиваться освобождения и возвращения на родину Грайнер и осуждённого за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана, пообещал американский президент.

    «Фонтанка» писала, что в четверг, 4 августа, Химкинский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9 годам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков. Кроме того, её оштрафовали на 1 миллион рублей.

    Бриттни Грайнер — профессиональная баскетболистка, член национальной баскетбольной ассоциации США, двукратная олимпийская чемпионка.

    Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер арестовали в Подмосковье в марте этого года. Как сообщили 5 марта в пресс-службе ФТС России, у спортсменки нашли наркотическое вещество после прилёта из США в аэропорт Шереметьево.

    По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Вопрос обмена заключенными обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать ход переговоров, заявив, что «любые информационные обмены по этой теме должны быть дискретными, здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведут к результату».

    Адвокат Грайнер отмечала, что обмен возможен только в случае вынесения обвинительного приговора, назначения реального наказания и вступления приговора в законную силу.

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