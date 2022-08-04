Байден назвал неприемлемым приговор баскетболистке Грайнер, которую осудили на 9 лет за контрабанду наркотиков

Президент США Джо Байден назвал неприемлемым решение Химкинского городского суда, приговорившего американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к девяти годам колонии за ввоз в Россию наркотиков. Заявление главы Белого дома вечером 4 августа опубликовано на сайте Белого дома.
Байден считает, что в России спортсменку удерживают необоснованно, и «все в мире об этом знают». Также Байден требует немедленно освободить Грайнер и «отпустить к её близким и к её команде». Администрация президента США продолжит неустанно добиваться освобождения и возвращения на родину Грайнер и осуждённого за шпионаж бывшего морского пехотинца Пола Уилана, пообещал американский президент.
«Фонтанка» писала, что в четверг, 4 августа, Химкинский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9 годам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков. Кроме того, её оштрафовали на 1 миллион рублей.