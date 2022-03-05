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Таможенники Шереметьево нашли наркотики у двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу из США

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Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер арестовали в Подмосковье. Как сообщили 5 марта в пресс-службе ФТС России, у спортсменки нашли наркотическое вещество после прилёта из США.

Фото: пресс-служба ФТС
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«В феврале 2022 года при прохождении гражданкой США, прибывшей авиарейсом из Нью-Йорка, «зелёного» коридора в аэропорту Шереметьево служебная собака кинологического отдела Шереметьевской таможни обозначила возможное нахождение в сопровождаемом багаже наркотических средств», — говорится в официальном пресс-релизе.

При углублённом изучении с использованием рентгеноскопического оборудования багажа таможенники обратили внимание на картриджи для электронной нагревательной системы. Анализ подтвердил, что в них содержится наркотическое вещество растительного происхождения. В результате в отношении гражданки США возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в значительном размере, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет). В отношении американки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Бриттни Грайнер — профессиональная баскетболистка, член национальной баскетбольной ассоциации США, двукратная олимпийская чемпионка.

Фото: пресс-служба ФТС

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Комментарии (19)

Marcellus Wallace
А Стингер в заднице не искали ?
AlBerkut
Не, вы все не поняли глобальных замыслов самого Пу...
Провести свою олимпиаду, и для этого уже начали собирать спортсменов со всех стран😉😂😂😂
А методы - ну как умеет, так и собирает команды😎😂😂
Мillemelle
око за око, что они хотели...
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