Суд в России приговорил американскую баскетболистку Грайнер на 9 годам колонии

Химкинский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9 годам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом 4 августа пишет ТАСС.



Кроме того, ее оштрафовали на один миллион рублей. Прокуратура просила для спортсменки 9,5 года колонии, однако суд учел частичное признание вины и спортивные достижения Грайнер как смягчающие обстоятельства.



Решение, как сообщает РИА Новости, уже прокомментировал президент США Джо Байден, который назвал приговор «неприемлемым» и призвал освободить женщину. Также он добавил, что Вашингтон работает над тем, чтобы как можно скорее вернуть ее на родину.

