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    Суд в России приговорил американскую баскетболистку Грайнер на 9 годам колонии

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    Химкинский суд приговорил американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9 годам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом 4 августа пишет ТАСС.

    Кроме того, ее оштрафовали на один миллион рублей. Прокуратура просила для спортсменки 9,5 года колонии, однако суд учел частичное признание вины и спортивные достижения Грайнер как смягчающие обстоятельства.

    Решение, как сообщает РИА Новости, уже прокомментировал президент США Джо Байден, который назвал приговор «неприемлемым» и призвал освободить женщину. Также он добавил, что Вашингтон работает над тем, чтобы как можно скорее вернуть ее на родину.

    Бриттни Грайнер — профессиональная баскетболистка, член национальной баскетбольной ассоциации США, двукратная олимпийская чемпионка.

    Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер арестовали в Подмосковье в марте этого года. Как сообщили 5 марта в пресс-службе ФТС России, у спортсменки нашли наркотическое вещество после прилёта из США в аэропорт Шереметьево.

    По данным CNN, администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Вопрос обмена заключенными обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать ход переговоров, заявив, что «любые информационные обмены по этой теме должны быть дискретными, здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведут к результату».

    Адвокат Грайнер отмечала, что обмен возможен только в случае вынесения обвинительного приговора, назначения реального наказания и вступления приговора в законную силу.

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