Прокуратура запросила 9,5 года колонии для американской баскетболистки Бриттни Грайнер по делу о наркотиках

Прокуратура просит приговорить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом 4 августа сообщает ТАСС.



Также гособвинение требует взыскать со спортсменки штраф в размере одного миллиона рублей.



По словам прокурора, 0,702 г запрещенного вещества нашли в багаже обвиняемой в аэропорту. Сама Грайнер заявила, что наркотиками не торгует, но применяет для личного пользования.

