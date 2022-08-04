Прокуратура запросила 9,5 года колонии для американской баскетболистки Бриттни Грайнер по делу о наркотиках

Прокуратура просит приговорить американскую баскетболистку Бриттни Грайнер к 9,5 года колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков. Об этом 4 августа сообщает ТАСС.
Также гособвинение требует взыскать со спортсменки штраф в размере одного миллиона рублей.
По словам прокурора, 0,702 г запрещенного вещества нашли в багаже обвиняемой в аэропорту. Сама Грайнер заявила, что наркотиками не торгует, но применяет для личного пользования.
По словам адвоката фигурантки, приговор могут огласить вечером в четверг.
Ранее телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена собирается обменять россиянина Виктора Бута на американцев Пола Уилана и Бриттни Грайнер. Вопрос обмена заключенными обсуждали глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать ход переговоров, заявив, что «любые информационные обмены по этой теме должны быть дискретными, здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведут к результату».
Адвокат Грайнер отмечала, что обмен возможен только в случае вынесения обвинительного приговора, назначения реального наказания и вступления приговора в законную силу.
Американскую баскетболистку Бриттни Грайнер арестовали в Подмосковье в марте этого года. Как сообщили 5 марта в пресс-службе ФТС России, у спортсменки нашли наркотическое вещество после прилёта из США.
Бриттни Грайнер — профессиональная баскетболистка, член национальной баскетбольной ассоциации США, двукратная олимпийская чемпионка.